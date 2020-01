Apex Legends populärast på SweClockers under 2019

När spelåret 2018 summerades plockade Red Dead Redemption 2 hem en överlägsen seger. För 2019 är det mer jämnt i toppen. Den stora omröstningen lockade totalt 1 241 medlemmar att ventilera sin åsikt, och i topp hamnar battle royale signerat Respawn.

SweClockers årets spel 2019, topp 5

Spel Röster Andel Apex Legends 133 11 % Star Wars Jedi: Fallen Order 113 9 % The Outer Worlds 93 7 % Call of Duty: Modern Warfare 90 7 % Sekiro: Shadows Die Twice 84 7 %

Apex Legends leder tabellen med totalt 11 procent av rösterna. En hel del spelare har testat på gratisliret från Respawn, och uppenbart gillar även många vad de ser.

► SweClockers testar grafikkort i Apex Legends

På andra plats landar Star Wars Jedi: Fallen Order – också det från utvecklaren Respawn. Även om huvudpersonen Cal Kestis inte lyckas charma @JonasT är spelet uppenbart populärt bland SweClockers medlemmar.

På tredje plats hamnar Obsidians RPG-äventyr The Outer Worlds, tätt följt av årets Call of Duty: Modern Warfare. Ytterligare några röster ned i listan landar hyllade Sekiro: Shadows Die Twice.

► SweClockers testar grafikkort i The Outer Worlds

Ytterligare ett par snäpp ned i listan finns en hel del titlar som fortfarande kammar hem gott om röster. Metro Exodus och Borderlands 3 slåss om sjätteplatsen, samtidigt som Death Stranding, The Division 2 och Disco Elysium har en tät strid runt 50 röster.

Grattis till Apex Legends, och hatten dubbelt av för Respawn som klipper båda placeringarna i toppen!

Håller du med om topplistan? Vann rätt titel? Dela med dig i kommentarerna!