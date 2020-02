Guide: Ta kontroll över synkroniseringen hos LG Ultragear 27GL850

LG har försett skärmen Ultragear 27GL850 med en tydlig frekvensräknare som visar panelens frekvens i Hertz (Hz). Detta är mycket mer användbart än vad man kanske först tänker sig.

För att förstå när var och hur adaptiv synkronisering fungerar och när det bidrar behöver du kombinera skärmens Hz-räknare med en FPS-räknare för din spel och grafikkort. Frames Per Second (FPS) är den bildfrekvens ditt spel och grafikkort kan alstra för stunden.

Traditionellt kommer en skärm att arbeta i fast och statisk frekvens för panelen, till exempel 144 Hz som i fallet med Ultragear 27GL850 när adaptiv synk är avstängt. Samtidigt varierar grafikkortet hela tiden i hur många FPS det genererar. Spel innebär en dynamisk och variabel situation som måste matchas mot den statiska uppdateringen i skärmen.

Adaptiv synkronisering på LG 27GL850 LG Ultragear 27GL850 använder VESA Adaptive för adaptiv synkronisering via Displayport. Synkroniseringsspannet är 48–144 Hz. Kraven är som följer: Modernt AMD-grafikkort

Nvidia-grafikkort från GTX 1xxx-serien och nyare med Windows 10 LG Ultragear 27GL850 kan även synkronisera via Freesync HDMI inom spannet 48–100 Hz tillsammans med ett grafikkort från AMD.

Guiden tar upp LG Ultragear 27GL850 som specifikt exempel. Mycket är dock generellt för egentligen alla skärmar vilka har adaptiv synkronisering. Andra modeller kan förstås ha andra specifika gränser för hur de fungerar, men metoderna är snarlika.

Traditionen är ryck eller tearing

Lösningen på detta traditionella problem med dynamiskt FPS från grafikkort och statisk uppdatering i Hertz hos skärmen är vertikal synkronisering (V-Sync). V-Sync påslaget innebär att grafikkortet pausar – fördröjer bilden – och väntar in skärmens uppdateringscykel. Detta fungerar utmärkt när grafikkortet ger FPS som är högre än skärmens frekvens, alltså 144 FPS mot panelens 144 Hz.

Men långt ifrån alla spel och all hårdvara orkar detta. Droppar grafikkortet under 144 FPS måste vi vänta in skärmens nästa uppdatering med effekten av att det kan blir ryckighet. Trots att ditt grafikkort kanske orkar med exempelvis 92 FPS måste vi vänta in skärmen. Det blir effektivt en halvering av panelens frekvens. Från 144 Hz ned till 72 Hz fast grafikkortet orkar 92 FPS.

Sjunker antalet FPS ytterligare blir nästa hopp i frekvens ned till 48 Hz. Detta hoppande är också det som skapar den ryckiga känsla i spelen. Man kan dock minska effekten genom att grafikkortet buffrar bilden, något i sin tur skapar mer fördröjning och högre latens.

Alternativet är V-Sync avslaget där grafikkortet uppdaterar bilden utan synkronisera med skärmen. Vi slipper fördröjning, lägre bildfrekvens och därmed ryckighet. Nackdelen är istället en bruten grafik när innehållet ändras mitt under skärmens uppdateringscykel.

Adaptiv synk löser båda problemen

Adaptiv synk låter skärmens frekvens i Hertz följa grafikkortets frekvens i FPS. När grafikkortet orkar leverera exempelvis 92 FPS anpassar sig skärmen till 92 Hz. Därmed löser vi de traditionella problemen, slipper ryckigheten och den brutna grafiken. Du kan för varje ögonblick få ut så mycket som möjligt ur ditt grafikkort. Allra störst är effekten på grafiktunga spel där du någonstans har en frekvens runt 50–80 FPS ut ur grafikkortet.