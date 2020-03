Samsung TV år 2020: 8K, 120 Hz och FALD

Samsungs TV-modeller för 2020 har presenteras på mässor och events runt om i världen. För den europeiska marknaden gick företaget i februari ut med lansering på Malta och visade upp i stort sett hela utbudet från topp till budget och lite där till.

Videon till artikeln går igenom mer runt detaljer och intryck från presentationen på Malta. Här är förteckningen över modellerna för året.

Modell Storlekar* Egenskap Q950TS (8K) 65, 75, 85 DFA, UVA, AVA, OTS+, RGE+

Slimmad till 15 mm

One connect Q900TS (8K) 55, 65, 75, 85, 98 DFA UVA, AVA, OTS+, RGE+

Slimmad till 15 mm Q800T (8K) 55, 65, 75, 85, 98 DFA, UVA, AVA, OTS+, RGE+, Q95T 55, 65, 75, 85 DFA, UVA, AVA, OTS, RGE+

One connect Q90T 55, 65, 75, 85 DFA, UVA, AVA, OTS, RGE+ Q80T 49, 55, 65, 75, 85 DFA, AVA, OTS, RGE+

Enklaste toppmodellen med FALD Q70T 55, 65, 75, 85 AVA, RGE+ Q60T 43, 55, 58, 65, 75, 85 Instegsmodell för Q-serien TU7x 43, 50, 55, 58, 65, 70, 75 Budgetklassen för 2019 The Sero 49 Roterar vertikalt Serif 43, 49, 55 Lifestyle The Frame 2020 32, 43, 49, 55, 65, 75 Formad som en tavla

One Connect The Wall 75–292 Endast specialkonstruktioner

* Alla uppgifter om tillgängliga storlekar är preliminära. Exakt lista ej presenterad och det kan variera mellan länder.

Funktioner och förkortningar

One Connect: Kontakter och anslutningar är placerade i en separat låda.

Direct Full Array (DFA) är Samsungs namn på deras FALD-lösning, Full Array Local Dimming. Samsung specificerar inte hur många zoner som används. Räkna med att detta kan skilja sig mellan panelstorlekar. Generellt kommer högre modellnummer också använda fler zoner.

Ultra Viewing Angle (UVA) är ett filter som ger bättre betraktningsvinklar till VA-panelen. Modeller för år 2020 med UVA har även ett förbättrat antireflexfilter jämfört med övriga 2020-modeller.

Active Voice Amplifier (AVA) är en funktion för de inbyggda högtalarna att framhäva dialog i bullriga miljöer. Se videon vid 7:30 för exempel.

Object Tracking Sound (OTS) är en funktion för att låta TV:ns högtalare följa bildens rörelse. OTS+ innebär att TV:n har sex istället för fyra högtalare. För år 2020 har alla modeller med OTS också funktionen Q Symhony. Istället för att soundbaren tar över helt och tystar TV:n kommer TV:ns högtalare fortsätta användas integrerat tillsammans med soundbaren, bland annat för Dolby Atmos-ljud.

Real Game Enhancer+ (RGE+) är en samling spelfunktioner för att dynamiskt ändra ljuset i bilden, spelanpassad surroundljud och interpolering av bildrutor i spel. Generellt verkar denna funktion kräva att modellen har en 120 Hz-panel, vilket troligtvis innebär modeller i Q-serien med 55-tumspanel och större får funktionerna. Modeller på 49 tum och mindre får inte samma funktionsutbud för spelande.

Lägg till tio för motsvarande 2019-utbud

Överlag gör modellserien en skiftning uppåt så att säga, där 2019 års Q70R ersätts och motsvaras funktionellt av 2020 års Q80T-modell. Q80R från 2019 motsvaras av Q90T för detta års modeller, och så vidare. Det betyder att ifall du är ute efter en FALD-modell med högre ljusstyrka är det årets Q80T-modellen som uppfyller de kraven. För maximal ljusstyrka är det 8K-modellerna som lyser högst.

Kapacitet för 120 Hz-signal har inte avslöjats. Det mesta tyder på att Q-serien samt The Frame i 55 tum och större får 120 Hz-kapacitet likt tidigare år. Latens/input lag för 2020-modellena är utlovat till cirka 10-15 millisekunder.

Samsung har för 2020 fortfarande valt bort Dolby Vision, men integrerar HDR10+ genom hela serien.

Q950TS och Q900TS

Toppmodellerna har 8K-paneler och specificeras till vad Samsung kallar HDR4000, vilket bör peka på en möjlighet till 4 000 nits i HDR. Vad det är i praktiken är dock en öppen fråga. Men ser vi hälften av detta är det fortfarande imponerande nivåer. 65-tummarna är specificerade något lägre till HDR3000. Modellen utmärks av en tunn och slimmad ram kallad Infinity Screen, vilken är 15 mm tjock och rymmer högtalare vilket märks från dess perforering.

Det som skiljer de två modellerna är att den något dyrare Q950TS använder One Connect-lösningen med alla kontakter och anslutningar i separat låda. Q900T har dem inbyggd i själva TV:n.

Cirkapris 65 tum: 55 000 och 60 000 kronor för Q900T respektive Q950TS

Q800T

Den enklare 8K-modellen har inte samma sofistikerade högtalarsystem eller slimmade design. Ljusstyrkan sjunker också med den specificerade HDR2000-nivån. Även prisnivån sjunker.

Cirkapris 65 tum: 40 000 kronor

Q95T och Q90T

Toppmodellen med 4K-panel är specificerad till HDR2000-ljusstyrka och får något enklare högtalarsystem jämfört med 8K-modellerna. Även här skiljer det sig i form av att de något dyrare Q95T har One Connect-boxen.

Cirkapris 65 tum: 25 000 och 30 000 kronor Q90T respektive Q95T

Q80T

Den här 4K-modellen blir något av den du ska sikta på ifall du är ute efter så mycket som möjligt för så lite pengar som möjligt. Q80T tappar något av ljusstyrkan och är specificerad till HDR1500, samt har Ultra Viewing Angle- och reflexfiltren från den större serien. Men den har fortfarande kvar FALD-funktionen samt övriga finesser. Q80T motsvarar alltså Q70R-modellerna från 2019.

Observera att 49-tummaren saknar OTS, Q Symphony, är specificerad till lägre HDR-ljusstyrka om HDR1000 samt har ett enklare spelläge. Troligtvis därför att panelen endast klarar 60 Hz och att det inte finns plats för ett komplett Q Symphony-högtalarsystem.

Cirkapris 65 tum: 20 000 kronor

Q70T

Här är 4K-modellen med mellanklassegenskaper, som blir av med FALD, har en icke specificerad HDR-ljusstyrka, tappar OTS- och Q Symphony-ljuden med enklare högtalarsystem. Den behåller spelfunktioner och vad som verkar vara 120 Hz-kapacitet.

Cirkapris 65 tum: 14 000 kronor

Q60T

Ytterligare en förenkling där bildprocessor är enklare och panelfrekvensen verkar vara 60 Hz. Tycks generellt ersätt RU8-serien från 2019 fast med något enklare paneler. Exakta skillnader ännu ej bekräftade.

Cirkapris 65 tum: 12 000 kronor

TU7x

Budgetmodellerna. Ingenting av de finesser och funktioner som beskrivs ovan finns med här utan det mesta tyder på snarlik nivå som föregående års budgetklass RU7. Nytt för 2020 är att ramarna vara av metallutförande även i budgetklassen. Prisnivåer är ej specificerade, men rimligtvis lägre än Q60T-serien.

The Sero

Gimmick eller ett vettigt koncept? Bra fråga då The Sero är en TV som bokstavligen roterar till högkant när du visar film och bilder tagna i stående format. Se videon för mer info. Prisnivåer är ej specificerade.

The Serif

Formad som en bokstav är The Serif en livsstilprodukt med en design som skiljer sig från en typisk TV. Finns med två nya färger, Cloud White och Cotton Blue. Prisnivåer är ej specificerade.

The Frame

Samsung specialare är en mellanklassmodell där poängen är att dölja själva TV:n som en tavelram med alla anslutningar i en separat box. För att verkligen stärka dess användning som en tavla kan The Frame användas för att visa just konst i ett lågenergiläge. Konsten kan i detta fall förstås vara en egen bildbank men också faktisk konst via en prenumerationstjänst som inte helt oväntat kallas för Auto Curation. Nytt för 2020 är att modellen också finns i 32 och 75 tum.

Prisnivåer är ej specificerade men The Frame har generellt följt nivåerna för Q-serien enklare modeller både i fråga om pris och teknik. Det vill säga troligtvis jämförbar med Q60T och Q70T även i fråga om bildkvalitet och tekniska funktioner.

The Wall

The Wall är fortfarande mer en uppvisningsprodukt för Samsungs Micro-LED-teknik och inget som finns färdig på hyllan. Detta är en modulär design och kan byggas hur man vill. Prisnivåerna – ej bekräftade av Samsung – är uppskattningsvis kring 20 000 kronor per tum. Detta baseras också på omständigheterna för hur väggen ska byggas.

Börjar säljas under vår och sommar

Som traditionen bjuder för nya TV-apparater börjar 2020-modellerna att säljas under våren och sommaren för att leva parallellt med de befintliga 2019-modellerna till de säljer slut. Prisnivåerna på 2020-modellern lär gradvis sjunka mot hösten och landa på sina lägsta nivåer framåt Black Friday och mellandagsrean.