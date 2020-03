Genomgång av hemleveranser och villkor

I takt med att Sverige effektiviseras och urbaniseras kan hemleveranser tyckas vara en relativt smal sak att lösa. Medan internationella storstäder sedan länge är vana med att kunna konsumera i en handvändning står vi handfallna i kalla, glesbefolkade Norden och väntar i flera dygn på vår datorhårdvara. Eller?

Faktum är att hemleveransrevolutionen i sakta mak vuxit fram, även hos oss. Som på så många andra frågor stavas svaret e-handel och i takt med att paketvolymerna ständigt ökar skapas plats för nytänkande och konkurrens på logistiksidan.

I en tid där onödigt springande från butik till butik inte är att rekommendera har SweClockers e-handlat för glatta livet med en fråga i bakhuvudet; vem är egentligen bäst på hemleveranser?

Varukorgen

En förutsättning för en utvärdering av olika återförsäljares utbud är ett urval av produkter. Kostnader för frakt till ombud varierar friskt med ordervärde, vikt och storlek, varför vi valt att välja ut fyra exempelprodukter som representerar olika typer av ordrar.

Specifikation Värde (ca) Chassifläkt 120 mm 250 kronor Minneskit DDR4 (2 × 8 GB) 1 200 kronor Chassi Miditower 1 800 kronor TV/Bildskärm 55 tum 10 000 kronor

Chassifläktar och minneskit är båda lättviktare, men skiljer rejält åt i pris. Ett genomsnittligt ATX-chassi kostar å sin sida inte speciellt mycket mer än 16 GB minne, men väger istället runt 15 kg och är relativt sett skrymmande. Det enda riktigt svårfraktade vi valt ut är istället en större TV eller bildskärm, dels på grund av vikten som överskrider 20 kg, men även på grund av att storleken kräver pallfrakt.

Fraktvillkor ombud

Återförsäljare Gratis frakt Speditör, billigaste fraktsätt Amazon 440 kr Postnord Computersalg Varierar Postnord Dustin Home 3 000 kr Postnord Elgiganten 500 kr Bring Inet Alltid Postnord, DHL Komplett 500 kr Postnord Maxgaming 1 500 kr Postnord Mediamarkt 500 kr Postnord Netonnet Alltid Postnord Proshop 1 000 kr Postnord Webhallen 500 kr Postnord

Innan vi dyker djupare vill vi börja med att lyfta hur läget ser ut bland återförsäljarna när det kommer till traditionella leveranser som skickas till ombud. Elgiganten är den enda aktören som inte har ett avtal alls med Postnord och förlitar sig istället på Bring, medan CDON garderar sig genom att anlita snart sagt hela logistiknäringen.

Klart är att samtliga handlare har förutsättningar att erbjuda hemleveranser genom sina existerande logistikpartners, då både Postnord och Bring levererar direkt till konsument. Men hur väl har egentligen återförsäljarna omfamnat hemleveranser? Låt oss ta en titt.

Amazon

Världens största handelsplats Amazon är lite av en bubblare som är värd att nämna dels på grund av sin benägenhet att dyka upp i diskussioner på SweClockers forum, men även på grund av sitt massiva sortiment som omfattar många varumärken som saknas i Sverige. Beställningar från Amazon.de som levereras av Amazon själva är fraktfria vid ordervärden över 39 euro (motsvarande cirka 440 kronor) och levereras till Sverige med Postnord under namnet Free standard shipping.

Medvetet mindre tydliga är företagets alternativ rörande expressfrakt och hemleverans. Fraktalternativet Expedited delivery i kassan ger löften om snabbare leverans till priset 9,99 Euro, men undviker att nämna speditörer vid namn. Klart står dock att det rör sig om kurirtjänster från företag såsom DHL och UPS, som bör leverera hela vägen till dörren, även till privatpersoner.

Värt att nämna att många av de absoluta kapen inte nödvändigtvis levereras till Sverige. På gods i storleksklassen datorchassi med vikter uppemot 20 kg erbjuds generellt frakt till Sverige, medan produktsidor för TV-apparater på 55 tum generellt pryds med texten "This item does not ship to Sweden".

CDON

CDON har inte mindre än sju olika fraktklasser. CDON+-abonnenter erbjuds fri frakt vid ordervärden över 100 kronor, medan vanliga konsumenter får ta del av fri frakt först vid gränsen 800 kronor. Företaget använder sig även av flertalet speditörer beroende på produkt, där någon av Postnord, DHL, Schenker och Bring kan komma att frakta en kundorder.

Skrymmande varor såsom TV på 48 tum och större skickas kostnadsfritt med DHL:s tjänst Hemleverans Pall för leverans till markplan dagtid på vardagar. Av våra exempelprodukter är det således endast TV:n som går att få levererad hem till dörren.

Computersalg

Danska Computersalg går i svensk-danska affärsrelationers spår och skickar uteslutande med Postnord. Dyrare varor erbjuds i regel med kostnadsfri frakt som standard, medan billigare varor är fraktbelagda, till synes oavsett ordervärde. Någon specifik gräns för kostnadsfri frakt specificeras inte publikt av återförsäljaren.

Bland våra exempelprodukter kostar hemleverans 100 kronor för delar till vårt utvalda datorbygge. En TV på 55 tum levereras kostnadsfritt på pall till trottoarkant mellan 08:00 och 16:00 på vardagar.

Dustin Home

Även Dustin Home skickar med Postnord, företagets sida fraktinformation skvallrar om att tre fraktnivåer finns: Mypack, Varubrev samt pall. Gränsen för kostnadsfri frakt går vid 3 000 kronor, men gäller inte skrymmande varor "av större mått eller över 35 kg" såsom vår exempel-TV.

Hemleverans av våra datordelar kostar 199 kronor och utförs vanligen nästkommande vardag, mellan 08:00 och 21:00, efter överenskommelse. Nordligt belägna kunder varnas att leverans normalt dröjer en extra arbetsdag. En större leverans på pall, såsom vår exempel-TV, kostar hela 399 kronor att få levererad till dörr.

Elgiganten

Elgiganten är först ut i den här artikeln att skicka sina ordrar med Bring. Varje produktsida specificerar tydligt ett från-pris, och i kassan finns olika val för leverans till ombud såväl som två olika alternativ för hemleverans, Hempaket Dagtid och Hempaket Kvällstid. Den förstnämnda levereras 08:00–16:00 och den senare från 17:00 till 22:00. Leverans till ombud är kostnadsfritt från och med 500 kronor.

Våra exempelkomponenter kostar 149 kronor att få hemlevererade, där kunden själv får välja dag- eller kvällstid. Snårigare blir det vid TV-leverans, där Elgiganten visar tecken på att motsätta sig hemleverans. Endast ett fåtal TV-modeller går över huvud taget att beställa hem med Bring, men i de fall där det går är det gratis och sker under en överenskommen tid till tomtgränsen. I den absoluta majoriteten av TV-fallen är upphämtning i butik det enda alternativet.

Inet

De ständiga "Årets Datorbutik"-vinnarna Inet använder sig av åtskilliga speditörer, men sköter till skillnad från CDON leveranser från en enda plats. Som konsument får du välja fritt mellan Postnord, DHL och Budbee, där hemleverans ombesörjs av Postnord och Budbee. Samtliga varor levereras kostnadsfritt till ombud och hemleverans kostar "från 29 kronor". Att få reda på exakt vilka alternativ som kostar vad kräver dock inloggning.

Väl inloggad blir dock leveransvillkoren desto klarare. Hemleverans av komponenter med Budbee sker endast kvällstid, 17:00–22:00, och kostar anmärkningsvärt låga 29 kronor. Väljer kunden istället Postnord som speditör utökas tidsspannet till 10:00 till och med 20:00 efter överenskommelse för tio kronor extra, totalt 39 kronor. Skrymmande varor med vikt över 20 kg levereras endast hem av Postnord, utan kostnad.

Verifierade SweClockers-medlemmar har dessutom gratis hemleverans på hela Inets sortiment, oavsett ordervärde.

Komplett

Norska Komplett skyltar liberalt med fri frakt över 500 kronor för privatkunder. En titt på företagets kundtjänstsida gör gällande att både leverans till ombud såväl som hem erbjuds, från 59 respektive 99 kronor. Att det är Postnord som ombesörjer transporten är däremot oklart för den oinloggade.

Intressenter av hemleverans möts av texten "Hemleverans till bottenvåning. Du måste vara hemma för att signera leveransen. Tidpunkt avtalas direkt med transportör." utan närmare specifikation. Tjänsten det rör sig om är dock Postnords vanliga hemleverans där ett SMS skickas dagen innan för att avtala ett tidsspann som varierar med din adress, dock normalt från 10:00 till 20:00. Kostnaden för hemleverans av samtliga våra datorkomponenter är 99 kronor, medan exempel-TV:n på pall levereras fraktfritt av Postnord till bottenvåning.

Komplett är även ensamma om att göra ändringar i sin returpolicy med hänvisning till COVID-19. Paket som testats hemma täcks längre inte av företagets öppna köp i 60 dagar, utan täcks av endast den lagstadgade ångerrätten om 14 dagar.

Maxgaming

Maxgaming meddelar gladeligen på både framsida och produktsidor att beställningar inkomna före klockan 17:00 skickas ut samma arbetsdag. Info om fraktsätt, kostnader och speditörer framgår först i kassan där Postnord, och endast Postnord, träder fram som logistikpartner. Gränsen för kostnadsfri frakt är 1 500 kronor, vid lägre ordervärde debiteras 49 kronor. Hemleverans erbjuds dock inte.

Mediamarkt

I sin strävan efter att vara stereotypiskt tyskt har Mediamarkt begåvat varje produktsida med tydlig information kring frakt och villkor vid leverans till ombud. Kostnadsfri frakt för ordrar över 500 kronor, under det 49 kronor. Företaget talar i sagda inforuta om paketleveranser till ombud av mindre produkter med Postnord och hemleverans av större produkter såsom vitvaror med DHL till tomtgräns.

Med en varukorg i kundvagnen kommer kunder dock inte långt. Av valen "Klubbköp och hämta i varuhus" (köp med konto) och "Snabbkassa" (Klarna Checkout) är det senare speciellt vådligt, då snabbkassan låter kund beställa varor utan att ens få välja fraktalternativ. Den vanliga kassan är aningen bättre och låter istället kunden välja mellan leverans och avhämtning i varuhus. Endast paket över 20 kg levereras hem, och då med DHL.

Netonnet

Lastpallsentusiasterna från Borås, Netonnet, erbjuder föredömlig information kring fraktmöjligheter på sina kundtjänstsidor. Här framgår att leveranser sker med inte bara Postnord, utan även Best Transport och Instabox. Det sistnämnda alternativet är leverans till paketskåp, där Netonnet menar att leverans inom fyra timmar är möjligt i Stockholm. Best å sin sida sköter hemleverans kvällstid, medan Postnord står för leverans till ombud och hemleverans vardagar 08:00–21:00.

Inloggning är inte ett krav för att se tillgängliga fraktalternativ. Netonnet bedriver i skrivande stund en kampanj där hemleverans av våra komponenter med Best kostar 59 kronor, jämfört med ordinarie 99. Tid och datum för leverans med Best görs direkt i kassan, leverans till efterföljande vardag utlovades till Stockholmsområdet vid en order lagd kvällstid. TV-leveranser med Best kostar 199 kronor.

Hemleverans med Postnord benämns "Hemleverans dagtid – Express", men låter kund välja tid mellan 08:00 och 21:00. Kostnad för hemleverans med Postnord varierar med vikt, 109 kronor för en fläkt och 159 kronor för mer skrymmande kollin såsom chassi och TV. Lustigt nog vill Netonnet inte befatta sig med Postnords hemleveranser när det kommer till minne, endast hemleverans med Best erbjöds det flertal paket vi försökte beställa.

Instabox-leveranser till paketskåp kan fås som express för 29 kronor alternativt gratis, där leveranstiden är 2–3 arbetsdagar. Större varor likt vårt exempelchassi och TV är däremot för skrymmande för skåpen. Värt att nämna är även att Netonnet erbjuder medlemmar i dess kundklubb hela 90 dagars öppet köp.

Proshop

Dagens andra danska firma, Proshop, har en tydlig Postnord-logotyp i hemsidans sidfot och erbjuder kostnadsfri frakt vid ordervärde överstigande 1 000 kronor. Varje produktsida specificerar även kostnaden för billigaste fraktalternativet, utan att tydliggöra vilka alternativen faktiskt är.

Efter en inloggning framgår dock i kassan att det enda alternativet för kollin med vikt under 20 kg, likt våra exempelkomponenter, är frakt till närmsta Postnordombud. Vid beställning av TV kikar istället alternativet "Hempaket – leverans till din dörr" fram, utan att närmare specificera vilka tider leverans kan ske eller närmare villkor.

Webhallen

En annan aktör med tydlig leveransinformation är Webhallen, som utlovar gratis frakt till ombud vid köp över 500 kronor. Brev och postpaket signerat Postnord erbjuds för vanlig frakt, rörande hemleverans anlitas både Postnord såväl som Bring. Inom Stockholm erbjuds hemleverans med Bring samma kväll vid beställning innan 14:00, något resten av landet får ta del av till kvällen efter. Hemleverans dagtid ombesörjs av Postnord efter överenskommelse, mellan 09:00 och 21:00.

Webhallen driver just nu även en kampanj med Best, där priset för hemleverans är 39 kronor istället för 79 kronor. Priset 39 kronor för hemleverans gäller samtliga våra exempelkomponenter, att jämföra med 199 kronor för hemleverans med Postnord. Vid beställning av en TV erbjuder Webhallen fri frakt till tomtgräns med ett ospecificerat fraktsätt inom 3–7 vardagar.

Möjligheten till hemleverans med Best och Postnord kvarstår dock, men leveranstid uppges inte för Best, medan Postnord-alternativet uppges ta 1–3 dagar. Kostnaden är 299 kronor för Best och 349 kronor för Postnord.

Sammanställning hemleveransvillkor

Återförsäljare Hemleverans

komponenter Hemleverans TV Speditör Amazon 110 kr Nej DHL/UPS CDON Nej 0 kr DHL Computersalg 100 kr 0 kr Postnord Dustin Home 199 kr 399 kr Postnord Elgiganten 149 kr 0 kr Bring Inet 29/39 kr 0 kr Budbee/

Postnord Komplett 99 kr 0 kr Postnord Maxgaming Nej Nej Postnord Mediamarkt Nej 0 kr DHL Netonnet 59/109-159 kr 199/159 kr Best/Postnord Proshop Nej 0 kr Postnord Webhallen 39/199 kr 0 kr Best/Postnord

Slutledning

Lägst förväntningar hade vi på de danska aktörerna som ofta ses som lågprisalternativ. Förväntningarna infriades förvisso med Proshop, som till sin heder ska sägas erbjuder fri frakt på skrymmande gods som TV-apparater. Computersalg överraskar positivt genom att dels erbjuda gratis TV-leverans hem men även genom att erbjuda hemleverans med Postnord för 100 kronor jämnt, något som även matchas av Komplett.

Amazon är av många förknippat med något långsam frakt, men med alternativet Expedited shipping för cirka 110 kronor finns möjligheten att både snabba på processen och få ordern levererad till sin dörr. Om du har goda erfarenheter i just ditt område av DHL och UPS kan det vara ett alternativ, medan sagda speditörer i många områden agerar långt från klanderfritt vid leverans till privat adress.

De minst hemleveransvänliga återförsäljarna är istället Maxgaming. Förutom att ha näst högst gräns för fri frakt i hela jämförelsen erbjuder Maxgaming inte hemleverans alls. Mastodonterna CDON och Mediamarkt erbjuder endast hemleverans av skrymmande gods, likt vår exempel-TV och vitvaror och speciellt i fallet CDON är det ett lotteri vilken speditör som ens kommer anlitas vid en order.

Dustin Home utmärker sig genom att ha dyrast hemleverans med Postnord tillsammans med Webhallen, utan att erbjuda ett annat, billigare alternativ. Dustin Home är också ett av enbart två företag som tar betalt för att leverera en TV – och dessutom till ett dubbelt så högt pris som Netonnet.

Webhallen blandar högt och lågt, där Postnords priser är de högsta i jämförelsen, medan de paras med de näst lägsta priserna från Best. Även om priset 39 kronor är ett tillfälligt halverat kampanjpris bör dess tandemlösning med två olika speditörer tillfredsställa de flesta konsumenter.

Netonnet har ett program mycket likt Webhallens för hemleveranser som även kryddats med leveranser till paketskåp, men faller på att vara en av två aktörer i jämförelsen som tar betalt för TV-leveranser. Dessutom var företaget ensamt om att ha varierande priser för hemleveranser på våra exempelkomponenter, där fläkten kostade 109 och chassit 159 kronor hem till dörren med Postnord. Minnespaketet gick endast att få hemlevererat med det billigare alternativet från Best.

Hem till de bästa hemleveranslösningarna i Sverige är istället Göteborg, där Inet huserar. Inets alternativ har inga nackdelar jämfört med konkurrensen, redan innan gratis hemleverans för SweClockers-medlemmar ens vägts in. Även TV-apparater, som i fallet Inet representeras av bildskärmar på 49 tum, fraktas gratis. Företaget är också ensamt, på gott och ont, om att ha avtal med Budbee för leveranser kvällstid och tar i normalfallet endast 39 kronor för hemleverans med Postnord där näst billigaste aktör betingar 99 kronor.