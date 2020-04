Nya prylar i butiken – just nu fraktfritt över 500 kronor

Tidigare under året fick SweClockers "Gubbe" en ny mer modern look och vi heter numera det vi gör utan ändelsen ".com". Vi är i full färd med att rea ut kläder med den gamla gubben och logotypen i butiken, och till alla som vill ha nytt presenterar vi en första(!) våg av nyheter.

SweClockers "Älskar datorer" – Kaffemugg

Vi släpper två nya muggar, som båda pryds av nya Gubben och valet mellan en rektangulär eller rund logotyp. På andra sidan hittar vi SweClockers officiella slogan – "För oss som älskar datorer och hårdvara". De nya muggarna kostar precis som föregångaren 199 kronor styck.

► Köp SweClockers "Älskar datorer" Kaffemugg

SweClockers Ny Logo Tee – T-shirt

På klädfronten fortsätter vi med samma producent av T-shirts som förut. Den nya uppsättningen med antingen en stor eller liten logga är således fortsatt tillverkad i ekologiskt odlad bomull som certifierats av eko-organisationen Ecocert. Som en del i den ideella organisationen Fair Wear Foundation verkar producenten för att säkerställa och förbättra villkoren för miljontals textilarbetare världen över. Våra nya T-shirts kostar 299 kronor styck.

► Köp SweClockers Ny Logo Tee – T-shirt

SweClockers Logo – Keps

Slutligen har vi en dubbel uppsättning truckerkepsar och även här är det logotypen som skiljer. Som brukligt är huvudbonadens storlek justerbar och följer därmed devisen "One size fits all". Priset för en keps är 299 kronor.

► Köp SweClockers Logo – Keps

I samband med lanseringen drar vi igång en kampanj i butiken och erbjuder fri frakt för varukorgar över 500 kronor.

Mer är på gång

Det här är bara den första i raden av nya produkter i butiken. Vi arbetar just nu för fullt med utveckling av nya produkter som vi hoppas på att kunna presentera inom en snar framtid. Vi tar därför detta tillfälle att fråga er direkt – finns några förslag och önskemål på SweClockers-märkta kläder och prylar vi borde ta fram? Skriv i kommentarsfältet till den här artikeln!