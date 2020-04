Guide: Prestandatesta ditt grafikkort

Den dagliga SweClockers-besökaren har troligtvis bra koll på redaktionens grafikkortstester och mjukvaran som används vid dessa. För den mer oinsatta kan det dock vara svårt att veta vad varje mjukvara gör, och varför vi har valt just dessa speltitlar och respektive testslinga. Av den anledningen går vi igenom några tips och hjälpmedel för hur du prestandatestar ditt grafikkort.

Det du först bör undersöka är självklart systemet i sig och se till att allt fungerar som det ska och rullar i sina tänkta frekvenser. För redaktionens system har processorn överklockats till 4,7 GHz, medan primärminnet använder sig av Intels XMP-profil med något tajtare latenser. Ditt system kan variera från redaktionens, men det viktiga är att systemet är stabilt och att ingen del av det agerar flaskhals.

En snabbförklaring av termen flaskhals är när någon komponent, exempelvis processorn, inte hänger med i samma tempo som resten av systemet och därför drar ned bildfrekvensen i spel. När det gäller spel bör grafikkortet vara flaskhalsen, det vill säga att belastningen på kortet ligger på, eller nära, 100 procent. Ju högre upplösning desto mer får grafikkortet kämpa och ett snabbt exempel är att sätta spelets upplösning till 1 280 × 720 pixlar (720p) och se när belastningen flyttas över till processorn.

Mjukvaror

Mjukvara Användning Kostnad Gratisvariant OCAT Mäta bildfrekvens Nej 3DMark Syntetiskt prestandatest Ja Ja Unigine Superposition Syntetiskt prestandatest Ja Ja MSI Afterburner Överklockning och övervakning av grafikkort Nej Display Driver Uninstaller Komplett borttagning av gamla drivrutiner Nej

Innan det är dags att börja prestandatesta behövs ett par mjukvaror för att bland annat belasta grafikkorten, men även för att kunna fånga upp bildfrekvensen i olika speltitlar. Merparten av de ovanstående programmen använder redaktionen vanligtvis i tester och recensioner. Flertalet är gratis att använda, eller finns som gratisversion med vissa begränsningar gällandes funktion.

Syntetiska testmjukvaror som 3dmark och Superposition är ett perfekt ställe att börja på om man aldrig har prestandatestat grafikkort tidigare. Dessa är helautomatiska, vilket innebär att användaren bara behöver trycka på en knapp, låta programmet köra och sedan anteckna slutpoängen som presenteras. Poängen kan sedan användas för att jämföra ens system mot andra användare i exempelvis SweClockers forum eller någon av de många prestandadatabaser som finns.

Vill du ta nästa steg och istället mäta prestandan i faktiska speltitlar behövs oftast ytterligare mjukvara för att snappa upp bildfrekvensen. Här använder redaktionen OCAT, vilket finns att ladda hem gratis från Github. Vi använder oss av den äldre versionen 1.1 som är den sista avskalade upplagan innan massa extrafunktioner lades till som inte behövs för våra ändamål.

Inställningar som bör ses över innan prestandamätningarna är under hur lång tid själva mätningen ska ske och vilken tangent som startar själva mätningen. Då många spel använder sig av tangenterna F1 till F12 för exempelvis skärmdumpar och sparfunktioner rekommenderar vi att ändra tangenten för mätningsstart till något annat. Redaktionen brukar använda "Å"-tangenten för ändamålet.

Sist men inte minst är drivrutiner som går att ladda ner direkt från AMD eller Nvidias webbplats. Vid prestandatester rekommenderas det att alltid ha den senaste versionen installerad. Här kommer Display Driver Uninstaller (DDU) in, där mjukvaran kan ta bort alla tidigare drivrutiner så det inte blir några konflikter med den senaste versionen. Det rekommenderas även att programvaran körs med Windows i felsäkert läge, vilket går att ställa in via inställningsmenyn i DDU.

Speltitlar och testslingor

Detta moment är såklart beroende av ditt spelbibliotek, men det finns också några demoversioner som går att använda i brist på annat. Viktigt att tänkta på är att använda en speltitel som är relativt ny, alternativt som fortfarande kan sätta hård press på grafikprocessorn. Ytterligare en punkt är att försöka på är att använda spel som finns i recensioner för att jämföra ditt system med andra.

När det gäller den sistnämnda punkten är det dock viktigt att förstå att direkta jämförelser mellan ens egna mätresultat och recensioner på SweClockers och andra hårdvarusajter kan bli missvisande om du inte använder dig av exakt samma hårdvarukonfiguration, testslinga, upplösning och detaljinställningar. Att uppnå en identisk testmiljö är ofta svårt, och därför bör den typen av jämförelser användas mer som en ytterst grov uppskattning av prestandan.

Inbyggda testslingor blir lyckligtvis mer och mer vanligt igen efter flera år av frånvaro, och är ofta det självklara valet att använda vid prestandatest. Skulle inte det finnas blir det att leta upp en lämplig slinga i spelet, där detta ofta kan ta en del tid. Redaktionens testslingor varar i 55 sekunder men kan lika gärna vara en hel minut om slingan tillåter det.

Viktigt att tänka på där är att välja en slinga som går att återskapa så gott som exakt varje runda, och gärna utan massa förarbete eftersom det troligen kommer innefatta ett par rundor. Här passar MSI Afterburner väldigt bra då användaren kan logga grafikkortets belastning i bakgrunden och säkerställa att slingan är tillräckligt tung.

Resultat från prestandamätningarna

När resultaten finns inne går dessa att hitta i katalogen "Results" som finns i mappen "OCAT", som i sin tur hittas i Dokument-delen i en Windows-miljö. Här sparas varje enskild runda i en separat fil och därtill samlas alla resultaten i en sammanfattad fil, vilken är den vi ska använda. Här presenteras alla spel med sitt filnamn, vilket ibland kan vara lite svårt att hålla koll på.

Varje rad ger en hel del information och det som är av intresse nu är första och sista siffrorna. Första delen är medelvärdet som kan avrundas till närmsta heltal, alternativt ta de exakta siffrorna om du verkligen vill vara noggrann. För att vara helt säker på att mätningarna stämmer rekommenderas flera mätrundor efter varandra och en avstämning av eventuella skillnader mellan körningarna.

Sista delen av sifferraden är renderingstiden i millisekunder för 99:e percentilens bildrutor, vilket innebär att 99 procent av den uppmätta bildfrekvensen är högre än detta värde. Detta värde kommer representera vårt "lägstavärde". Då det som presenteras inte är vårt slutgiltiga "lägsta bilder per sekund"-värde, får vi ta 1 000 och dividera detta med värdet som presenteras i loggfilen.

När samtliga siffror finns inne bör dessa sparas någonstans, där redaktionens första val numera är Google Sheets av den enkla anledningen att fler kan arbeta i dokumentet samtidigt. Skulle inte det passa fungerar Microsoft Excel lika bra för att hålla koll på prestandasiffrorna på ett smidigt och lättöverskådligt sätt.

Sammanfattning

När allt är färdigställt och siffrorna inne är det upp till var och en vad som ska göras med resultaten. Antingen är syftet bara att kontrollera att systemet rullar på som tänkt, eller att faktiskt presentera resultaten i en video eller någon artikel. Hur som helst är detta en bra start på vägen men det finns gott om metoder för att prestandatesta komponenter. Redaktionen vet att SweClockers medlemmar sitter på mycket kunskap inom det området och får gärna komma med egna tips och erfarenheter.

Prestandatestar du ditt system på ett annat sätt än de som beskrivs ovan? Dela med dig i kommentarerna!