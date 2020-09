Teknikstund: Input lag på LG:s och Samsungs spel-TV

Denna artikeltext är ett komplement till videon för enklare referens. Hållpunkterna i videon är:

0:22 Intro till latensmätarna

1:38 Leo Bodnar på LG OLED 48CX

2:20 Leo Bodnar på Samsung Q80T

3:54 Extra om reflexfilter

4:22 Murideo Seven på LG OLED 48CX

4:50 Murideo Seven på Samsung Q80T

5:50 HD Fury Diva failar med båda

6:25 Sammanfattning

För denna video har vi två TV-apparater till hands, LG OLED 48CX och Samsung 65Q80T. Både Samsung och LG gör de snabbaste TV-apparaterna och med ”snabbaste” menas lägst latens i spelläget. Latens, input lag och spellägen är en produktegenskap. Det har alltså inte mycket med själva panelen, OLED, LCD eller belysningsteknik likt QLED att göra, utan beror på vilken produkt varje tillverkare väljer att skapa.

LG:s OLED

LG OLED 48CX är representativ för vad du kan vänta dig av LG:s övriga OLED-modeller i 2019- och 2020-utbudet, alltså B, C, E och G-modellerna. Andra tillverkares OLED-modeller har andra funktioner och annan latens i sina spellägen.

Spelläget hos LG:s TV är ett eget bildminne och listas bland Expert, Bio, Sport och så vidare. Därför är det lätt att aktivera spelläget om det inte skulle starta automatiskt.

► Mer läsning: LG satsar mer på spel med 2020 års TV

Samsungs spelmodeller

Samsung Q80T är 2020-modellen som tar klivet in i toppklassen med FALD och 120 Hz-panel. Modellen under, Q70T, har dessa funktioner som ibland kallas för RGE+, Real Game Enhancer+, men det är Q80T och högre som ger möjlighet till högre bandbredd för 4K/120 Hz via HDMI 48 Gbps FRL.

För 2019-modellerna är det Q6xR-serien och RU8-serien som har utökade spelfunktioner. Men det är endast 2019 års Q-modeller med One Connect-boxen som ska erbjuda högre bandbredd för 4K/120 Hz över HDMI. Flera 2018-modeller har också utökade spelfunktioner i Q-serien och NU8-serien:

Interpolering i spel: Motion Plus . Fungerar endast med 60 Hz-signaler. Adderar latens.

Dynamisk lågdagerjustering: Dynamisk svart equalizer

Black frame insertion kallad LED Clear Motion, kräver att Motion Plus är aktivt och adderar ytterligare latens. Fungerar endast med 60 Hz-signaler

Endast Samsungmodeller med 55 tum och större panel har 120 Hz-kapacitet och ger alla utökade spelfunktioner

Interpolering via Motion plus och Dynamisk svart equalizer är på från början när spelläget aktiveras på en Samsung. Spelläget är svårt att finna och de inställningar som finns vilka påverkar bilden ligger inte under Bild-menyn.

Istället aktiveras det under menyn som nås via hem-knappen och kugghjulet som finns fler klick åt vänster, menyn Allmänna, Extern Enhetshanterare och Inställningar för spelläget. Där kan du också justera Motion Plus och de andra utökade spelfunktionerna

► Mer läsning: Samsungs TV-apparater för år 2020 fokuserar på spel med låg latens

Tre mätare för latens

Vi använder tre mätare för latens. Alla tre bygger på att en ljussensor läser av ljuset från en testsekvens och på så sätt mäta av när testbilden ändras i signal och när ljussensorn reagerar.

Leo Bodnar Input lag tester (£75): batteridriven mätare som kör 1080p/60 Hz och kan mäta i toppen, mitten och botten. Den är dock begränsad till just 1080p/60 Hz och missar därför hur TV:n beter sig vid 120 Hz och 4K.

► Leo Bodnar Input lag tester

Murideo Seven ($5995): komplett HDMI-signalgenerator och analysator. Kan mäta latens i ljud och bild i 4K/60 Hz och 1080p/120 Hz utöver enklare format. Kommande HDMI 2.1-uppgradering väntas ge fler möjligheter, vilket vi hoppas återkomma till. Kan endast mäta i mitten på ett stort fönster.

► Murideo Seven

HD Fury Diva ($449): HDMI-switch och växel med utökad EDID-hantering, skalning, styrning av LED-lister (Ambilight-stil) samt extraktion av ljud via ARC och eARC för att skicka vidare till ljudsystem som inte hanterar ARC eller eARC. Har en latensmätare begränsad till max 1080p.

► HD Fury Diva

Sammanfattning

Leo Bodnar input lag tester och Murideo Seven ger snarlika siffror för samma signal när vi kör med båda TV-apparaternas spellägen utan interpolering aktiverat. Något som med Samsung då måste justeras separat i den särskilda spelmenyn. LG saknar interpolering i spelläget.

Båda TV-apparaterna ger mycket låg latens i förhållande till TV-utbudet i stort. Samsungen ger dock mer latens från början därför att den har interpolering påslaget från början när spelläget aktiveras. Samsungs lösning är överlag mer omständligt.

Modell 1080p/60 4K/60 1080p/120 LG OLED ≈14 ms 14 ms 7 ms Samsung Q80T ≈12 ms 12 ms 7 ms Samsung med Motion Plus aktiverat

(förinställt) + ca. 10–15 ms + ca. 10–15 ms ej möjligt Samsung med LED Clear Motion

(inklusive latens för Motion plus) + ca. 20-25 ms + ca. 20-25 ms ej möjligt

Utanför spellägena ger båda modellerna mellan 80 till 100 ms. Mätresultaten varierar dock mellan mätningar och mellan Leo Bodnar och Murideo Seven. Detta är vanligt. Mätresultat är oftast endast konsekventa i spellägen utan extra finesser.

Leo Bodnar input lag tester är då låst till 1080p/60 men kan mäta i toppen, mitten och botten

Modell Toppen Mitten Botten Slutsats LG OLED ≈9 ms ≈13,5 ms ≈18 ms Panelen arbetar i 120 Hz Samsung Q80T ≈4 ms ≈11,5 ms ≈20 ms Panelen arbetar i 60 Hz

Både OLED och LCD arbetar uppifrån och ned i sekventiell uppdatering och därför varierar mätvärdet med var mätaren placeras.

HD Fury Diva visar sig ge oväntade och märkliga mätresultat för båda TV-apparaterna och vi hoppar därför över dess resultat.