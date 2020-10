I början av oktober presenterade vi den fokusgrupp som kommer att hjälpa Inet med att utvärdera testprodukter inför framtagningen av Inets egna gamingheadset. De har nu hunnit utvärdera sitt första av tre testexemplar och idag redogör vi för hur det har gått.

Inets mål är att med hjälp av SweClockers ta fram ett gamingheadset som uppfyller så många krav som möjligt vad det gäller communityts önskemål om ljudkvalitet, funktionalitet, design och bekvämligheter. För att ge er en överblick om var Inet befinner sig i processen kan ni se nedan tidslinje. Tanken är att projektet tidigt under 2021 ska mynna ut i en produkt som blir tillgänglig att köpa.

Första testexemplaret visade sig inte falla så många i smaken och även om åsikterna gick isär något blir det inte ett headset som Inet väljer att basera sin design på. Daniel Ridley på Inet förklarar mer om varför detta headset valdes ut:

När vi analyserat datan från frågeformuläret som skickades ut till Sweclockers community stod det klart att ett gamingheadset med Bluetooth var något som en stor del önskade, fler än vad vi hade trott innan vi började titta på datan. Det innebar att vi absolut ville ha med ett Bluetooth-sample för utvärdering. Vi byggde upp en lista specifikationer utefter vad Sweclockers community ansåg var viktigast. Efter diskussion med ett flertal fabriker bestämde vi oss tillslut för ett exemplar som var intressant nog för att skicka till fokusgruppen. Gruppen har testat detta headset under en tid för att sedan lämna sin feedback i tre huvudkategorier; ljudkvalitet, design & komfort samt användarvänlighet.

Nedan följer några axplock från fokusgruppens kommentarer kring ljudkvaliteten:

"Ett par helt klart ok lurar överlag med ett bra allroundljud, godkänd mic men inte mycket mer än så."

Vad det gällde komfort och design var det betydligt mer positiva tongångar däremot:

"Ett sobert och ”cleant” utseende, något som jag gillar[...]"

"Bekväma hörlurar, både under korta och långa perioder av användande. Inga problem att ha på sig under en hel dag och ett trevligt plus i kanten är att de är relativt bekväma att ha på sig med glasögon, något man inte kan säga om många hörlurar."