Hårddiskar har så sakteligen förvisats från datorchassit i allt högre grad, till förmån för snabbare men ofta mindre SSD-enheter. I takt med växande krav på lagringsutrymme för semesterbilder, filmer och diverse säkerhetskopior har istället lösningar för att lagra på annan ort fått fotfäste med besked.

Molnlagring hos jätteföretag som Google och Microsoft är en variant, men att ha kvar filerna i hemmet via nätverkslagring är också populärt. Synology är en av de mer välrenommerade NAS-tillverkarna, och företaget bjuder nu in SweClockers till en frågesport i just lagringens tecken. Hur många rätt skrapar du ihop? Dela med dig i kommentarstråden!