Vilka behov och förutsättningar en användare har gällande nätverkslagring kan skilja sig lika mycket som det kan göra med komponenter i en dator. Många känner sig alldeles nöjda med instegsmodeller som kostar strax över tusenlappen, medan andra investerar i en mer avancerad variant eller till och med bygger en egen lösning som möter alla egna behov.

NAS, kort för Network Attached Storage, handlar om nätverksansluten lagring som ger dig en central lagringsplats i hemmet som du också kan nå från fjärran ort då den kan exponeras mot internet om du så vill. Den som bara vill lagra filer, musik, film eller annat innehåll på en åtkomlig lagringsenhet nöjer sig troligtvis med en enklare konsumentprodukt, men det finns användare med mer avancerade behov och dessa vill QNAP rikta in sig mot med produkterna TS-h886-D1622-16G och TS-653D-8G.

Den förstnämnda handlar om en NAS-enhet riktad mot stora och medelstora företag, medan enklare TS-653D-8G istället riktar in sig mot medelstora företag eller proffsanvändare som ställer högre krav än vad enklare konsumentled levererar. I denna guide ska vi gå igenom vad de båda produkterna erbjuder, hur de skiljer sig åt sett till både hårdvara och mjukvara, samt ge exempel på användarupplevelsen ser ut med NAS-duon.

För att testa hur de båda enheterna är att använda i praktiken har vi också lånat in fyra NAS-inriktade mekaniska hårddiskar från Seagate, i bolagets Ironwolf Pro-serie. Dessa bjuder på 14 TB lagring vardera. För den stora pjäsen TS-h886 stoppar vi även in två 2,5-tums SATA-anslutna SSD-enheter, och i enklare TS-653D utökar vi den mekaniska lagringen med SSD-dito, detta i form av två M.2-enheter som ansluts via ett PCI Express-instickskort.