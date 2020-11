På Singles Day den 11 november struntar vi i den kinesiska konsumptionshögtiden och fokuserar istället på vårt eget evenemang SweClockers Live. På grund av rådande omständigheter kan vi till skillnad från fjolåret inte mötas fysiskt. Istället bjuder vi in oss själva i era hem, på TV-apparater, datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Från 18:00 och omkring tre timmar framåt kommer vi att under morgondagen sända direkt från Red Bull Gaming Sphere i Stockholm. På plats är det vårt produktionsteam och nödvändig personal samt en av våra gäster – SweClockers-klenoden @emilakered, med hemvist på Komplett.

På videolänk från USA har vi förinspelade intervjuer med AMD och Intel. Nvidia var också inbjudna, men kunde på grund av sjukdom tyvärr inte delta. Vi siktar istället på att få till en intervju med grafikkortsjätten vid ett senare tillfälle.

Under kvällen får vi även sällskap av svenska Fractal Design, som besvarar de frågor vi samlade in i forumet för någon vecka sedan. Vår egen chassiguru Jonas Thörnqvist ska dessutom i direktsändning titta på en av bolagets nya produkter. Western Digital bistår även med en tävling som under sändningen utspelar sig i chatten och här på forumet.

Under sändningen avslöjas även vinnarna av de ärorika titlarna Årets Medlem, Årets Testpilot och Årets Moderator. Är du en av de nominerade hoppas vi att du står redo för att växla några ord med redaktionen och andra medlemmar som tittar!

Sist men inte minst ska redaktionen begå panel, med fokus på en ovanligt fullspäckad hårdvaruhöst. I fokus är grafikkorten Geforce RTX 3000 "Ampere" och Radeon RX 6000 "RDNA 2, processorfamiljen Ryzen 5000 "Vermeer", spelkonsolerna Playstation 5 och Xbox Series X, och mycket mer. Är det bra drag i chatten efter panelens planerade sluttid stannar vi kvar för lite eftersnack!

Under sändningens gång är chatten bemannad och modererad både på Youtube och Twitch. Hoppa in för en helkväll av mus i hårdvarans tecken! Varmt välkomna till SweClockers Live!

Spara datumet i din kalender:

Vi har lagt mycket krut på evenemanget och vill så klart nå så många som möjligt. Under sändningen huserar vår Youtube-stream och chattfönster högst upp på SweClockers förstasida. Spelaren är inställd på automatisk uppspelning för den som surfar på dator, men givetvis utan ljud, medan ni som surfar på mobilen behöver starta videoströmmen manuellt. Vi hoppas ni har överseende med detta dessa få timmar.

Vi ses på SweClockers Live!