Grafikkortshösten 2020 har varit ett skämt. Det är synd då Nvidia levererat det största klivet på en generation. Det senare ifrågasätts visserligen av internet, så vi kan väl enas om att det var ett väldigt stort steg. AMD klev över en natt upp från Nvidias mellanklass till toppklassen. Framstegen svärtas ned av dålig tillgänglighet och falska rekommenderade priser, den ena värre än den andra. Men nu talar vi om olika grader av uselhet.

Tillgängligheten på nylanserade produkter är sällan bra. Efterfrågan överstiger ofta tillgången och lagerhyllorna töms. Lika naturligt som detta är att hyllorna fylls på kort därefter eller i alla fall inom en rimlig tidsrymd. Det finns såklart undantag, men orsakerna är ofta oförutsägbara och legitima.

Utvecklingen inom grafikkort är en helt annan. De senaste åren har AMD och Nvidia lanserat sina produkter med otillräcklig tillgänglighet över längre tid. Situationen har förvärrats för varje år som gått, men har ändå i min mening varit godtagbar.

Nvidia lanserade sin senaste familj av grafikkort i september och av allt att döma dröjer det till andra kvartalet nästa år innan de möter efterfrågan. När ingen trodde att det kunde bli värre följde AMD upp med, för att uttrycka det milt, obefintlig tillgänglighet. I AMD:s fall ifrågasätter jag faktiskt legitimitet i huruvida lanseringen ens ägt rum. Dumheterna har gett upphov till uttrycket "spöklansering". Räck upp handen om det var du som myntade uttrycket här på SweClockers.

Hur har vi kommit hit? Främst handlar det om att blidka aktieägarna som vill se företagen leverera, vilket med ovanstående kan ifrågasättas, och strävan av att vara först med att fånga konsumenternas uppmärksamhet. De tomma lagerhyllorna skapar inte bara irritation hos entusiaster. Det är direkt konsumentfientligt.

I samband med varje lansering får SweClockers och andra medier officiella rekommenderade priser, som används som betygsunderlag. Det är här skon klämmer; när produkterna är bristvara i månader och priserna är felaktiga under tiden gör det betygen missvisande och direkt felaktiga. Det hade varit acceptabelt om det handlade om ett fåtal veckor. Företagen själva påstår att de inte kan göra någonting. Skitsnack.

Att det blir brist om ett grafikkort ska lanseras ett visst datum kan förutses ett antal kvartal i förväg. Det finns kontrakt, AMD och Nvidia vet vilka tillverkningskapaciteter som finns hos TSMC och Samsung. Att tillverka en krets från början till slut tar i runda slängar tre månader. Med det här i bakhuvudet är det till och med svårt att skylla på en pandemi. AMD och Nvidia blev inte överraskade.

Min bestämda uppfattning är att vi alltid ska betygsätta referensdesigner av grafikkort. Ger vi vad som är "basmodellen" Bra produkt, Utmärkt eller Toppklass är det ett riktmärke även när du köper ett partnerkort från Asus eller MSI. Du vet vad du får, men gör ett aktivt val att betala det lilla extra för saker som en bättre kylare. Tyvärr blir det här allt svårare, på senare tid rentav omöjligt, när priserna som kommuniceras inte stämmer.

Jag likt många andra har genom åren läst mycket på Anandtech. Ett uttryck som Anand Lal Shimpi ofta använde; "there are no bad products, only bad prices". Till och med en bajsmacka som AMD Bulldozer hade förtjänat ett bra betyg, förutsatt att den prissatts mycket lägre än den gjorde vid lansering. Det här är en extrem för att illustrera en poäng.

Ett större direkt vidrigt beteende är "lanseringspriser". En våg grafikkort i mycket begränsad upplaga säljs till rekommenderat pris, utgår extremt kort (ibland minuter) därefter för att sedan ersättas av nya artiklar som är några tusenlappar dyrare. Det här är alltså priset grafikkortstillverkare vill ge sken av stämmer, i försök att vilseleda oss som medier vid betygssättning och dig som konsument. Det hände med Radeon RX Vega, det hände nu igen med RX 6000-serien.

Att jag skriver detta handlar inte om gnäll eller självömkan. Ja, ibland är vårt jobb intensivt och vi får slita för att hinna med. Speciellt en för oss aldrig tidigare skådad höst där den ena lanseringen avlöst den andra. Det här är dock, åtminstone för mig personligen, en perifer fråga. Det faktiska problemet ligger i svårigheten för oss att konsumentvägleda dig.

Det är därför vi gör det här. Det är därför mina kollegor repetitivt benchar i testlabbet. Det är därför jag med nöje kan skriva en hel natt, dygna, för att hinna med en deadline och ge dig kunskapen du behöver för att göra ett informerat val. Det är dig vi brinner för. Min frustration har inte ett skvatt att göra med att tillverkarna försöker lura brallorna av mig. Det är att de vill lura av dig dina.