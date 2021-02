Det är viktigt att titta på totalen. Hittills har våra kunder varit förskonade från nämnvärda prisjusteringar, då vi handlar merparten av våra varor i dollar och den har sedan våren tappat i värde relativt den svenska kronan. Hade dollarn legat kvar på närmare 10 kronor som tidigare eller rentav gått upp, då hade vi sett stora skillnader. Om fraktkostnaderna håller i sig och dollarn återhämtar sig, då kommer det gå fort för oss och våra kunder.

Intressant är också att efterfrågan på flygfrakt ökat och att vi sett en uppgång på 400–500 procent även där. Bristen på grafikkort gör att vi inte kan fylla ens en container och för att snabbt få in produkter flyger vi därför in det vi får tag på. Som exempel betalade vi 70 000 kronor i enbart frakt när vi köpte in 300 grafikkort på tre pallar.