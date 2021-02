Det är tisdag igen och det betyder att det är dags för en ny stream. Förra veckan tog vi en titt på gamla klassikern Heroes of Might and Magic III där Kenneth fick spö i vanlig ordning. Den här gången ger vi oss ut i rymden och letar nya sätt att bli besegrade, men vi hyser trots detta hopp om att hålla oss vid liv och bygga ut vår bas.

Spelet heter Astroneer och lanserades 2016. Spelet finns just nu på Game Pass och undertecknad bestämde sig för att prova det efter att ha hört mycket gott om det från Jonas, vilket slutade i att en hel dag spenderades med spelet. Tanken i dag var att börja på ett nytt äventyr och se hur långt vi kan ta oss på en timme. Häng med idag klockan 16:00 när vi börjar spela!