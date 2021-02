Det är äntligen(?) tisdag igen och det kan bara betyda en sak – dags för stream! Kenneth har hittills hunnit köra F1 med svindyr ratt, erövrat kungadömen i Heroes of Might and Magic III och inte minst utforskat planeter i mysiga Astroneer.

Dagen till ära byts rymddräkten ut mot skejtskor och knäskydd när undertecknad ger sig på Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Denna kritikerrosade remaster släpptes under förra året och lyckades med bragden att visuellt hotta upp några av 90-talets bästa skateboard-spel utan att för den delen sabba känslan. Så häng med vid 16:00 när jag äter asfalt och eventuellt sätter en och annan kickflip!

Har du någon kärlek för de gamla Tony Hawk-spelen? Gör din röst hörd i kommentarstråden!