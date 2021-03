Streamen börjar 18:00!

Den 1 mars går Webhallen Festival av stapeln. Det blir en kampanjfest som pågår i två veckor med sänkta priser – och roliga aktiviteter! Under sex kvällar bjuder Webhallen på temariktiga streams med olika gäster. Klockan 18:00 den 3 mars deltar SweClockers, som givetvis tar sig an uppgiften att prata om datorhårdvara.

Streamen kommer ni att hitta på SweClockers och Webhallen har bjudit in oss för att prata om hårdvaruåret som gått, året som kommer och dessutom kommer vi gemensamt hålla i en frågestund. Med Jonas Thörnqvist och Kenneth Lundqvist på plats tillsammans med Webhallens Patrik Lind och programledare Staffan Remes har vi en intressant och insiktsfull diskussion att se fram emot!

Vad gäller frågestunden kan ni hoppa in i den tillhörande forumtråden och komma med frågor till oss eller Webhallen som ni vill se besvarade under sändningen. Och skulle du få mersmak av konceptet har Webhallen planerat in ytterligare fem avsnitt på olika teman:

Streamschemat för Webhallen Festival

Tidpunkt Tema Onsdag 3/3 18:00 Hårdvarukväll med SweClockers Torsdag 4/3 15:30 Det Smarta Hemmet Fredag 5/3 18:00 Mobilkväll Onsdag 10/3 18:00 TV-kväll Torsdag 11/3 15:30 Brädspel & Lego Fredag 12/3 18:00 Gamingkväll

Utöver gott hårdvarusnack kommer Webhallen även att passa på att presentera vinnaren i deras tävling där man kan vinna 2 500 kr i presentkort och ett tillbehörspaket från Logitech. Frågan vi ställde där var vilken enskild produkt, ett specifikt varumärke eller rentav en hel produktkategori som Webhallen saknar men ni tycker att återförsäljaren borde satsa på.

Har vi tur kan vi kanske få återuppleva ett av de creddigaste tillfällena i SweClockers historia:

Artikelns innehåll sponsras av Webhallen

Denna artikel produceras i samarbete med Webhallen inför deras kampanjdagar Webhallen Festival. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för läsaren.

Vilka frågor vill ni se Webhallen och SweClockers besvara? Skriv era frågor i den kommentarstråden och specificera om de riktar sig till Webhallen eller SweClockers.