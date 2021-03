Efter tillkännagivandet av remastern Diablo II: Resurrected dammade Jacob av originalet och bjöd under två dagar på elva timmars stream. Han tog sig an en för honom otestad spelstil i form av en Necromancer med fokus på Summoning. Spelläget blev single-player tillsammans med den populära modden PlugY, som bjuder på en hel del quality of life-förändringar utan att påverka spelet i stort.

Ändrade semesterplaner och tråkiga pandemivardagar gör denna torsdag till ett utmärkt tillfälle att ta vid där det slutade. Necromancern Bamse och hans trogna vapendragare Hasse reser åter genom ökenlandet Anaroch till Lut Gholein, för att ännu en gång försöka förhindra Diablo från att befria sin fängslade bror Baal. Äventyret fortsätter klockan 16:00 – häng med!

Vill du få uppdateringar och hur det går när Jacob inte streamar? Besök den dedikerade tråden!