SweClockers Vinterdator 2020 får sig en värdig motståndare i form av Crysis Remastered med alla inställningar uppskruvade till "Can it run Crysis". En större och mer relevant fråga som ska besvaras i dagens Tisdagshäng lär dock bli "Can Anton run Crysis".

Undertecknad har inte rört Crysis sedan det släpptes för snart 14 år sedan så det här blir en nostalgitripp av rang förhoppningsvis.