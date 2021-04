Svenska Hazelight lanserade nyligen sin tredje speltitel där samtliga fokuseras på två samtida spelare. Nykomlingen heter It Takes Two och handlar om May och Cody som förvandlas till små dockor. Tillsammans måste de nu hitta lösningar för att ta sig igenom den numera betydligt större världen, och givetvis kan detta enbart göras med samarbete.

I vanlig ordning går streamen igång kl 16:00 idag, där Jonas och Kenneth sitter redo att uppleva It Takes Two och snacka strunt med alla i chatten. Häng med!