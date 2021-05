Den 27 maj håller vi årets första SweClockers Live! 2021, som blir en fullspäckad tillställning för alla som älskar datorer och hårdvara. Intervjuer med branschens stora giganter, tävlingar och mycket mer står på agendan. Givetvis är också redaktionen på plats för att programleda showen och ha ingående diskussioner om aktuella ämnen.

Komponenter, hårdvara i allmänt, branschen och annat – det råder aldrig brist på saker att prata om i datorernas underbara värld. Vi vill därför veta vad just du vill att vi ska prata om under kvällen. Dyk in i det tillhörande kommentarsfältet och ge förslag på saker att prata om, högt och lågt!

