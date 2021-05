Vi har tidigare skrivit om satsningen vår forummedlem @Deriveh har påbörjat. Det handlar om rätt unika chassin som väggmonteras istället för att som vanligt placeras på en plan yta. För detta har han tagit hjälp av tre andra entusiaster och startat företaget CSFG (Creative Solutions For Gamers), vars modell "The Crow" redaktionen nu fått en chans att leka med.

Att sätta tänderna i The Crow är just vad Jonas och Kenneth tänker göra under dagens Tisdagshäng. Som vanligt kickar direktsändningen igång klockan 16:00 på SweClockers Youtube-kanal.