Enligt undertecknad är det ingen tvekan om att Ahoy är Youtube-material när det är som allra bäst. Den brittiska kreatören Stuart Brown är inte bara begåvad med en välsignad berättarröst och fallenhet för att väva spännande historier, han levererar också en estetik som fängslar och förnöjer.

Kanalen handlar primärt om spel av olika slag, men tar sällan avstamp i en specifik genre eller serie. Ofta är det istället ett visst fenomen så som kalla krigets påverkan på spelutveckling eller MP5:ans förekomst inom speltitlar, som knyter samman narrativet.

Några personliga favoriter utöver videon i artikeln är exempelvis FLATLINE: How The Amiga Languished, The First Video Game och A Brief History of Graphics. När vi talar kvalitet är det förstås inte sällan som kvantitet får stryka på foten – så är även fallet med Ahoy, men varje video är värd sin väntan.

Kände du till kanalen sedan tidigare? Verkar det vara något för dig?