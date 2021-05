Det finns gott om människor med särintressen på SweClockers och många har med stolthet valt att omfamna epitetet nörd. Inte sällan går ett särskilt intresse för något hand i hand med samlande. Vissa väljer att aldrig släppa taget om den där prylen, andra samlar på hela serier och vissa köper allt som går på ett område.

Den här helgen tänkte vi prata om just samlande! Är gammal datorhårdvara, samlarkort såsom Magic: The Gathering, böcker, kapsyler eller frimärken något du vurmar för? Söker du kanske envetet i second hand-butiker efter stengods i Arabias gamla Ruska-serie (skyldig /reds. anm.)?

Vad samlar du på och när började du? Kanske har du varit en samlare av rang och lagt den perioden av ditt liv bakom dig? Dela med dig!