Youtube-kanalen Techaltar drivs av Marton Barcza, som tidigare jobbat på kinesiska telefontillverkaren Oppo. Med en analytisk inställningar tar han sig an diverse ämnen som berör mobilbranschen. Allt från varför telefontillverkare ger sig in i bilbranschen till hur doldisen BBK ligger bakom flera av de största mobiltillverkarna i världen avhandlas.

Hans mest populära video just nu är den vi valt att dela idag – "Why enthusiast brands will betray you". Här tar Marton tittare genom resan från teknik- och prisfokuserade entusiastbolag till växtvärken som sker när dessa bolag vill slå igenom stort. Hans tes ringer lika sann som tragisk, då han menar att det kommande sveket i princip är oundvikligt.

Vilka entusiastmärken tycker du har tappat kontakten med sina rötter?