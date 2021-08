Galaxy Unpacked sker den 11 augusti klockan 16:00 och innebär att det är dags för nya produkter att se dagens ljus. Samsung antyder att man bör hålla sin nyfikenhet vid liv och att det kommer att erbjudas spännande mobilinnovationer.

Vill du följa sändningen kan du göra det här på SweClockers eller skriva upp dig direkt på Samsungs egen webbplats Galaxy Unpacked, där de nu öppnat för registreringar inför eventet. Att det kommer att presenteras vikbara produkter är nog ingen högoddsare då två av Samsungs förhandstittar går under parollen "Get ready to unfold".

Samsung deltar i forumet Den som följer Galaxy Unpacked 2021 på SweClockers kommer att ha möjlighet att diskutera nyheterna direkt med @Samsung. Hans L. Olofsson, som är produktexpert och medlemmarnas direktlänk till Samsung, kommer i vanlig ordning finnas tillgänglig och besvara entusiasternas frågor.

Sponsras av Samsung Bevakningen av Samsung Unpacked 2021 sker i samarbete med Samsung som betalar för publiceringen. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för läsaren. Förköp och få erbjudanden värda minst 869 kr

Förköp Galaxy Z Flip3 (SM-F711) eller Galaxy Z Fold3 (SM-F926) t.o.m. 26 augusti 2021 så får du riktigt bra erbjudanden. Vid förköp av Galaxy Z Fold3 eller Galaxy Z Flip3 kan du få 1000 kr extra för din gamla mobil och försäkringen Samsung Care+ i ett år (värde från 869 kr) samt vid förköp av Galaxy Z Fold3 även ett Flip Cover med penna + en 25W väggadapter (värde ca 899 kr). Mer information om hur du utnyttjar erbjudandena och fullständiga villkor hittar du på på Samsung.com eller i Samsung Members-appen. Följ stegen för att ta del av dina erbjudanden. ► Till kampanjen

Vad hoppas du helst se på Galaxy Unpacked?