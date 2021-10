I vår tidigare artikel om Ajax systems gick vi igenom systemets mer tekniska detaljer och funktionalitet. Nu har företaget släppt nya produkter och det är dags att känna och klämma på det nya utbudet. Följande rader är min egen reflektion och upplevelse av de nya enheterna som finns tillgängliga på marknaden.

Dual Curtain

Det som är något nytt för mig är Ajax Dual Curtain. Produkten är byggd som ett elektroniskt stängsel för att detektera rörelser upp till 15 meter åt vardera håll om enhetens respektive sidor. Varje sida har tre stycken linser och det går att ställa in riktningen på en av strålarna samt hur många strålar som behöver brytas för att utlösa larm.

Enheten är tänkt att sätta mellan exempelvis en dörr och fönster, för att få ett fulltäckande skalskydd på utsidan om fastigheten. Enligt företaget har de gått igenom miljontals olika mönster. De har analyserat dem för att urskilja vad som är ljus, väder, djur och människor för att minska risken för falsklarm.

När jag packar upp enheten för första gången chockas jag utav enhetens storlek. Ajax systems har inte snålat in på storleken av produkten. Med ett mått på 173 × 123 × 88 millimeter pratar vi om en enhet som sticker ut bland larmprodukter. Min första tanke var att det var ett taktiskt val för att enheterna ska synas och avskräcka. Nästa tanke var om enheterna blir fula och stör estetiskt.

Uppsättningen gick bokstavligen på en minut rent fysiskt med fyra skruvar. Rent tekniskt skannade jag bara QR-koden på baksidan av enheten, sedan var den adopterad i systemet. I applikationen finns det en hel del inställningar att göra. Utöver temperatur, signalstatus och batterinivå kan du även ställa in fördröjningar för när du kommer och går vid larmhantering.

Funktionen bakom varje reglage kan testas direkt på Ajax hemsida för att förstå vad de används till. En länk till reglagen finns här.

Du har även möjlighet att stänga av en sidas sensorer och ställa in känslighet, om de alltid ska vara aktiva och om du vill ha anti-maskeringsfunktionen påslaget. Det sistnämnda kan till exempel larma om någon sprayar enhetens sensorer.

Enhetens responstid är ögonblickligen och hittills har jag inte tagit del av några falsklarm från enheten, trots höstens alla väderomslag. Bortsett från storleken tycker jag att det här är en riktigt bra produkt och något som jag inte sett i samma utförande förut. Prislappen för Dual Curtain i svenska butiker ligger på runt 2 300 kronor.

Motion Cam Outdoor

Äntligen kommer Ajax med en utomhus kamera till sitt larmsystem. Det är en IP55-klassad enhet med huv som ska klara av temperaturer ner till minus 25 grader Celsius. Enheten i sig följer företagets övergripande specifikationer och har samma standard som alla deras enheter har.

Det som oroar mig mest är de fyra batteriernas livslängd. Ajax systems utlovar en batteritid med upp till tre års livslängd. Tidigare erfarenheter kring batterier och kallt klimat har inte varit lika optimistiska. Trots det är en batteridriven utomhuskamera är i mitt fall att föredra, för att slippa dra långa kablar och för att få en mer flexibel installationsprocess.

Återigen har företaget lyckats med bravuren att få mig att tappa hakan. Utomhuskameran är i princip dubbelt så stor som inomhusmodellen. Det här förklaras med att utomhuskameran är utrustad med Dual Motion-sensorer, liknande de som används i Motion Protect Outdoor. Det här i kombination med huven som sticker ut som en keps för att hålla enheten fri från regndroppar som stör gör att enhetens totala storlek uppmäts till 206 × 108 × 93 millimeter.

Med en snabb scanning ifrån Ajax Pro-applikationen i telefonen gifts enheten in i systemet utan problem.

Eftersom kommunikationen är trådlös och enheten går på batteri är både bildstorlek och kvalitet komprimerad till ett format därefter. Med en upplösning på 640 × 352 pixlar som bäst tar det ändå några sekunder innan bilderna landar i telefonen. Det går att identifiera om någon faktiskt triggat larmet, men inte nödvändigtvis identifiera vem, beroende på väder- och dygnsförhållanden. Däremot är IR-belysningen som finns inbyggd i enheten över min förväntan och ger bra bild nattetid.

Vinsten jag ser med produkten är att snabbt kunna identifiera ett eventuellt falsklarm, om jag inte är på samma plats som larmet när det utlöses. En stor enhet syns även på håll och förhoppningsvis väljer tjuven ett annat hus när de ser de uppsatta enheterna. Med en prislapp om nästan 1 700 kronor för en enhet hade jag önskat mig bättre bildkvalitet.

Keypad Plus

Designmässigt behåller företaget stilen från föregångaren, om nu ännu lite större än tidigare modell. Det som urskiljer produkterna är valet att använda AA-batterier, istället för AAA, då det nu finns en kortläsare i panelen. Så för 1 300 kronor får du en större enhet med Desfire läsare, i jämförelse till Keypad som kostar cirka 1 000 kronor.

Kortläsaren har också fått stöd för Desfire-kort och taggar och är begränsat till det. På gott och ont om du frågar mig. Jag förstår att tekniken är bland de bästa när det kommer till säkerhet för taggar och kort. Men som konsument blir det ännu en tagg som jag behöver bära på, istället för att använda en tagg jag redan använder till annat. Det hade varit guld värt om enheten hade haft stöd för NFC. Då hade jag haft möjlighet att använda mitt chip i handen, telefonen eller access-taggen jag har till jobbet, som jag ändå alltid bär med mig.

Jag hade gärna sett alternativet som valbart, potentiellt i kombination med krav på pinkod för att stärka säkerheten.

Enheten tillåter att ställa in så access-kort inte behöver mata in pinkod, utan kan aktivera och avaktivera larmet med endast en taggning mot Keypad-läsaren. Det här underlättar när personal ska släppas in för jobb i fastigheten, för att de ska slippa komma ihåg en pinkod. Med taggningen får du också koll på när firman kom och när de gick, så att det finns ett underlag för exempelvis timfakturan du ska betala.

Nämnas bör att jag haft lite problem med mina taggar, eller Keypad Plus. När jag håller min tagg mot Keypad-läsaren så fungerar det bara åtta av tio gånger. Jag försöker fortfarande förstå hur jag ska hålla min tagg mot läsaren för att den alltid ska fungera, men har inte lyckats ännu. Om det här är ett problem med själva taggen eller ett Keypad-problem är oklart. En möjlighet är att mina taggar tillhör en dålig batch, men om det stämmer kan jag inte svara på.

Tags

Nya Tags från Ajax systems kommer både i format om kort och tagg med Desfire-standard. Enheterna kan paras ihop med upp till 13 stycken olika Ajax-hubbar samtidigt och ger därmed möjligheten att använda samma tagg till flera fastigheter. Att lägga till nya taggar och kort i systemet är enkelt. Välj bara att lägga till en ny enhet, välj tagg och namnge taggen samt ge den rollen som antingen gäst eller ansluten användare av systemet. Håll sedan taggen mot en Keypad Plus-terminal så är registreringen klar. Tags ligger på 79 kronor styck, medan du får betala 199 kronor per Ajax Pass.

Summering

För att knyta ihop säcken och tycka till om de nya enheterna gillar jag Dual Curatin, trots sin storlek. Att kunna bygga upp digitala staket med minimal ansträngning är både roligt och enkelt. Det som drar ner helhetsintrycket är att den är rätt dyr. Kostnaden vägs dock upp av sin funktionalitet och sitt användningsområde om du frågar mig. Det känns tryggt att inte vem som helst kan gå runt huset utan att jag blir medveten om att det sker. Inställningsmöjligheterna är väl tilltagna och jag tycker produkten håller vad den utlovar.

Vänder jag tankarna till Motion Cam Outdoor finns där en del att önska. Jag personligen tycker bildkvaliteten kunde varit bättre. Speciellt med tanke på att det är en dyr enhet, men också för att det känns som att dagens teknik kommit längre. Jämfört med andra enheter i samma prisklass behöver Ajax steppa upp på kamerafronten. Som produkt fungerar den ju ändå, IR-sensorerna lyser upp bra om natten och rörelsedetektorerna reagerar blixtsnabbt. I Ajax Pro-appen går det välja hur enheterna ska agera vid rörelse, vilket ger mig flexibiliteten att kunna övervaka rörelser utan att nödvändigtvis trigga ett larmscenario med siren.

Keypad Plus design har jag nämnt i föregående artikel. Designen känns utdaterad, även om jag vant mig vid hur den ser ut. Rent tekniskt fungerar den till det den används för, men jag hade velat se något nytt när en enhet ändå släpptes med helt ny funktionalitet. Att taggarna inte alltid reagerar känns också som en design-miss, antingen av Keypads Desfire läsare, eller antennen i taggen. Som tidigare nämnt hade jag också velat se valmöjligheten till andra standarder för att minska antalet taggar och kort att bära runt på.

Tags känns lite plastiga men har ett helt okej pris för att vara Desfire taggar. Det är ett bra sätt att dela ut access till hantverkare utan att behöva ge dem en kod till larmsystemet. Vid nästa köptillfälle ska jag testa ett Pass-kort, för att se om jag kan ha det i plånboken och larma av systemet utan att behöva plocka ut kortet.