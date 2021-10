Elektronik kommer i många olika former. Alla på SweClockers är uppväxta med och har någon personlig historia när det kommer till elektronik. Den första prylen du har erfarenhet av kanske var en radio eller liten tjock-TV, LP-spelare med högtalare, Nintendos (8-bitars) spelkonsol, eller varför inte en ficklampa, smörgåsgrill, vattenkokare eller våffeljärn?

Ett exempel på någon som använder gammal elektronik är George R.R. Martin, författaren av A Song of Ice and Fire, som lade grund för succéserien Game of Thrones. För att slippa distraktioner använder han en IBM-dator från det förgångna med DOS och ordbehandlingsprogrammet Wordstar 4.0. Om det är anledningen till att han aldrig blir färdig med böckerna låter vi vara osagt.

När jakten på högre prestanda och beräkningskraft inte är viktig kan mycket elektronik tillåtas leva vidare i många år. Det här är också ämnet för veckans helgsnack – vilken är den äldsta elektronikprylen i din ägo som du fortfarande använder?