VISSA DAGAR PÅ ÅRET ÄR BÄTTRE ÄN ANDRA. EN AV DE KLART SÄMRE ÄR TVEKLÖST DEN INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN, SOM IDAG FYLLER 21 ÅR. GIVETVIS ÄR DET HÄR NÅGOT VI VILL UPPMÄRKSAMMA I HOPP OM ATT SKAPA EN BÄTTRE GEMENSKAP ÖVER HELA VÅRT GEMENSAMMA WORLD WIDE WEB.
DAGEN MYNTADES ÅR 2000 NÄR DEREK ARNOLD TRÖTTNADE PÅ FOLK SOM MISSBRUKAR VERSALER NÄR DE VILL UNDERSTRYKA NÅGOT. EXEMPELVIS ATT "NU ÄR JAG GRAMSE PÅ FACEBOOK OCH ANVÄNDER MIN CAPS LOCK-MEGAFON". DEN INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN ÄR MED ANDRA TILL FÖR ATT DRIVA MED DIG SOM INTE KOMMUNICERAR SOM FOLK BAKOM ETT TANGENTBORD.
FÖRUTOM ATT UNDERSTRYKA HUR SJUKT IRRITERANDE VERSALT SKRIKANDE ÄR ANSES CAPS LOCK-DAGEN VARA EN KAMPANJ FÖR ATT FLYTTA PÅ TANGENTEN. DETTA DÅ VISSA ANSER ATT DEN ÄR DUMT PLACERAD OCH ATT DEN ANVÄNDS AV MISSTAG. OM DET ÄR ETT SÅ STORT PROBLEM, LÄS DÅ VAD DU SKREV I EFTERHAND. FÖR H*LEVETE (MVH, JACOB).