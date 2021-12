Under hela SweClockers Live! 2021 i november kunde man med jämna mellanrum se tre bilder dyka upp i rutan. Den som var kvicktänkt och kunde sätta dem i rätt ordning och lista ut vad de representerade kunde ringa in och ge sitt svar på rebusen.

Slå en kik på videon ovan och se om du kan lista ut lösningen innan rätt svar avslöjas vid 06:30.

Medlemmarna @Brallan_86 och @GameTiger lyckades komma fram i telefonslussen, men föll på mållinjen. Vi följde upp och kollade hur det kändes i efterhand, hur tankarna gått och om de har filat på en strategi inför nästa tävling.

Någon som däremot hade svar på tal direkt var @Jonathanknet som tog rätt svar baserat på endast två av de tre bilderna enligt egen utsago. Han visade sig också vara en behövande vinnare då priset som bestod av ett Playstation 5 och en 65-tums TV med 4K-upplösning uppgraderade befintligt Playstation 3 och 58-tums 1080p-TV.

Intervju med vinnaren, Jonathanknet:

SweClockers: Du sa att du tog svaret på bara två bilder, vilka två var det?

Jonathanknet: He-Man and the Masters of the Universe tittade jag inte alls mycket på när jag var liten. Så den första bilden gjorde mig mest förvirrad haha. Det var när den andra bilden dök upp på den härliga karaktären från South Park som jag gjorde kopplingen.

SweClockers: Hur säker kände du dig på ditt svar?

Jonathanknet: Jag var väldigt säker på svaret, men blev lite osäker ändå för att jag listade ut det så snabbt. Men när tredje bilden kom fram så vart jag 100% säker.

SweClockers: Är det något speciellt spel du ser fram emot att lira på PS5? Är det mest PC annars eller var din PS3 i bruk fortfarande?

Jonathanknet: Jag har faktiskt inte jättestor koll på vilka spel som finns och som kommer. Det första jag tänker skaffa blir nog Sackboy A Big Adventure. PC kommer nog alltid vara det främsta för mig. Det är CS:GO och DOTA 2 och Among Us som jag kör. Vill även hitta lite fler pusselspel likt Tick Tock, Portal och We Were Here.

Min PS3 spelas fortfarande på än idag. Det som spelas mest just nu är Buzz! men även lite Playstation Move och Worms Armageddon. Brukar även köra Streets of Rage 2, Sonic 3, Alex Kidd och lite annat.

SweClockers: Lyssnade på de som ringde in före dig?

Jonathanknet: Hehe, jag lyssnade på dom första två som försökte gissa men det gick ju inte så bra för dom tyvärr. Jag tror dom blev lika paffa att bli uppringda som jag blev. Trodde aldrig jag skulle få chansen. Detta var första gången jag vann något och det var en väldig lustig känsla