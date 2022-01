Ubisoft-studion Massive håller till i Malmö och jobbar bland annat på det kommande spelet Avatar Frontiers of Pandora. Vi bjöd in Oleksandr Kohslo för en pratstund, då han jobbar som Senior Render Programmer för spelmotorn Snowdrop – Massives egenutvecklade spelmotor.

Motorn har tidigare varit basen för bland andra The Division 1 och 2, Mario + Rabbids och South Park Fractured But Whole. I och med det kommande Avatar-spelet ser motorn ut att göra ett av sina större kliv på senare tid. Använd tidsstämplarna i videon om du vill hoppa till en specifik fråga.

Ser du fram emot Avatar Frontiers of Pandora?