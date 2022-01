Det brinner ett nätagg (Det strålar en stjärna)

Det brinner ett nätagg i min arma burk

Jag hoppas grafikkortet härdar,

Det ser väldigt brunt ut då skärmen är mörk

Jag till datorbutiken vallfärdar

Let it blow (Let it snow)

Oh, the weather outside is frightful

But the Alder Lake TDP is mightful

And since the heat got no place to go

Let it blow, let it blow, let it blow

Tick Tock (Tomtarnas Julafton)

Intel lova, framsteg efter krympning, efter krympning

Schemat spricker, på 14 nanometer, nanometer

Tick Tock Tick Tock, vad hände med Tick Tock

Tick, Tick, Tock

Ett år sen (Last Christmas)

Ett år sen, var det äntligen dags

Kollat test efter test, betalkort i hand.

Ett år, har datorn stått tom

Det blev ingen GPU

Scalp Ampere (That's Amore)

When the cash hits the eye like a big piece of die

Scalp Ampere

When the gamers do whine and complain all the time

Scalp Ampere

Benda Slang (Bjällerklang)

Benda slang, benda slang

Clocka minnet varmt

I en port så låg ett kort

Som scalpers hade snott

Delidda till Jul (Feliz Navidad)

Delida till jul, delida till jul

Delida till jul, verktyget redo, IHS:en den ska nu bort.

Jag vill ha lägre temperaturer, Jag vill ha lägre temperaturer

Jag vill ha lägre temperaturer från min stackars CPU