Sedan komponentbristen slog till ordentligt har fenomenet scalping letat sig till hårdvaruvärlden. Uttrycket är inget nytt i sig, utan har länge använts för att beskriva de som köper på sig större mängder av bristvaror, exempelvis konsertbiljetter, i syfte att sälja dem vidare till ett högre pris. Under senare tid inkluderar det bland annat hett eftertraktade nya grafikkort och senaste generationens spelkonsoler.

Det finns inga tvivel om att det är ett frustrerande problem för konsumenter på internationell skala och även i Sverige tar bristvaror snabbt slut hos återförsäljare. För någon vecka sedan väcktes diskussionen igen, och i samband med det väckte medlemmen @Coca funderingar om hur stort problemet är i Sverige. SweClockers har därför ställt frågan till flera svenska återförsäljare för att försöka skapa en tydligare bild av huruvida problemet finns, och hur det i sådant fall hanteras.

Svenska återförsäljares syn på problemet

För att få en bild av hur stort problemet med scalpers har vi pratat med representanter för fem aktörer; Inets VD Erik Wickman, Webhallens pressansvarig Filippa Modig, Kompletts communityansvarig Erik Järlestrand, Elgigantens Gaming-ansvarig Alexander Åberg samt Netonnets PR- och kommunikationschef Kristina Wärmare.

Tillsammans står de för merparten av försäljningen av bland annat grafikkort och spelkonsoler, som ofta kommer på tal i bristsammanhang. Även aktörerna CDON, Dustin, Mediamarkt och Kjell & Company fick en förfrågan om att delta, men svarade inte.

Har ni upplevt problem med att så kallade scalpers köper upp bristvaror i syfte att sälja dem vidare?

Inet: Ja totalt sett så är det absolut ett fenomen som vår bransch fått uppleva sedan ett par år tillbaka, något ingen var förberedd på. Just nu känns det som fenomenet minskat rejält då det inte längre går att göra sig någon större hacka på varken Playstation 5 eller grafikkort längre.

Webhallen: En klar majoritet av kunder som köper produkter av oss gör det till sig själva, eller som presenter till andra. Sedan är det förstås så att när det kommer till produkter med högre efterfrågan finns det människor som vill utnyttja situationen till sin fördel. Rent procentmässigt är det väldigt få som gör det.

Komplett: Komplett är förhållandevis skonade från volyminköp av så kallade "scalpers". Vi har endast upptäckt något enstaka fall där vi behövt ta till åtgärder.

Elgiganten: Ja, vi har stött på det problemet sedan ett par år tillbaka. Men det har blivit som allra störst sedan lanseringen av Playstation 5 och Xbox Series X. Vi ser även samma problematik inom andra produktgrupper.

Netonnet: Vi har ibland tidigare upplevt att andra företag eller konkurrenter har köpt produkter av oss, men då har det ofta handlat om någon kampanjprodukt som sålts till ett bra pris. Detta är dock inte speciellt vanligt förekommande och inget som vi definierat som ett problem.

Är scalping något ni aktivt arbetar med att förhindra, och i sådant fall hur?

Inet: Vi har som primärt mål att det är slutanvändaren som köper direkt av oss så självklart är det något vi aktivt jobbar med för att hitta rätt typ av begränsningar. Dels tar vi inte längre förbokningar på kritiska produkter, samt att vi begränsar till att en kund endast får köpa till exempel ett RTX-grafikkort oavsett modell. Det går så klart inte att helt förhindra men vi anpassar oss hela tiden efter situationen.

Webhallen: Vi håller ett par ögon på särskilt efterfrågade produkter där problemen oftast förekommer. Genom att begränsa antal enheter per kund blir det något svårare att köpa in större mängder till vidareförsäljning. Och så går vi även in med en hel del manuell handpåläggning för att göra det vi kan utöver det.

Komplett: Vi jobbar löpande med flera olika system som motverkar fenomenet när det kommer till bristvaror, bland annat begränsningar på maxantal per kund samt manuella kontroller. Vid lanseringar av riktigt eftertraktade produkter har vi också haft lotterier, där slumpmässigt utvalda kunder som visat intresse får chansen att köpa till exempel ett grafikkort.

Elgiganten: Vi gör vad vi kan från vår sida för att förhindra det. Till exempel var vi först ut med att lansera ett utlottningssystem för att få ut spelkonsoler på ett så rättvist sätt som möjligt. Det har gjort att vi kunnat ha bättre kontroll på konsolerna som skickas från oss. Det är tidskrävande och inte hundraprocentigt, men det ger oss åtminstone ett verktyg för att kunna fördela konsolerna mer rättvist.

Netonnet: I takt med en återgång till lite mer normalt läge och bättre komponenttillgång bedömer vi att detta fenomen kommer minska i förekomst då de flesta hellre köper direkt från en seriös återförsäljare med garanti. Vårt sätt att arbeta proaktivt med den här typen av beteende för mycket attraktiva produkter eller vid kampanjer kan till exempel vara att begränsa antalet av en produkt varje kund får köpa eller förhandsbeställa, och då ofta till max en per kund.

Sammanfattning

Sammantaget har alla tillfrågade drabbats problemet, men i varierande grad. De två produktgrupper som förekommer oftast är spelkonsoler, framförallt Playstation 5, och grafikkort. Det pekas bland annat ut av Elgiganten, som uppger att problemet växte i samband med lanseringarna av senaste generationens spelkonsoler. Det är dock ingen som i nuläget beskriver det som ett stort problem. Tvärt om nämner exempelvis Inet att problemet börjat avta, något även Netonnet antyder.

Alla återförsäljare arbetar aktivt med problemet på något vis, där den vanligaste åtgärden är olika typer av begränsningar av hur många produkter varje enskild kund får lov att köpa åt gången. Flera kombinerar även detta med olika system för att kontrollera ordrar, i vissa fall manuella kontroller. Två återförsäljare, Komplett och Elgiganten, använder sig även i vissa fall av lotterier för att fördela möjligheten att köpa bristvaror.