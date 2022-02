Under SweClockers Live! 2021 kunde vi avslöja att Inet åter igen vunnit SweClockarnas gunst när det röstades om årets datorbutik 2020. Hack i häl hade de Webhallen medan Netonnet också kvalade in för en pallplats. Nu är det dags att nominera vem du tyckte gjorde bäst jobb i rollen som datorbutik under förra året.

Allt du behöver göra för att nominera en butik är att hoppa in i tråden som hör till denna artikel och skriva namnet på en butik du vill nominera samt motivera varför du föredrar dem. För att kvalificera till omröstningen som sker senare i månaden krävs det att en butik fått minst tre nomineringar med tillhörande motivering.

Precis som förra året ber vi de aktörer som kan bli nominerade att inte skicka trafik eller på andra sätt påverka nominerings- eller omröstningsprocessen. Vi vill ha SweClockarnas renodlade åsikter här snarare än en tävling i vem som är bäst på att mobilisera sin kundbas.

Nomineringsprocessen pågår fram till och med den 17 februari.