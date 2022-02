Youtube-profilen Matt Barton specialiserar sig på att intervjua spelutvecklare, gärna från PC-spelens "gyllene era". I tidigare avsnitt har Matt tagit sig an att samtala med utvecklarna av Jagged Alliance, Bards Tale, Might and Magic och många andra.

Avsnittet vi delar idag kommer som ett tips från @Aser och handlar om John Romero, en av Id Softwares grundare. Under utvecklingen av Quake hamnade Romero och medgrundaren John Carmack i klinch om bolagets framtida utveckling. Romero lämnade kort därefter bolaget och bildade bolaget Ion Storm.