Efter att ha utsett Inet till årets datorbutik har det blivit dags att nominera något ännu viktigare, nämligen årets medlemmar. Vilka medlemmar tycker du har skänkt mest glädje och kunskap i forumet det gångna året?

Årets mest kunniga medlem:

Årets mest hjälpsamma medlem:

Årets trevligaste medlem:

Årets roligaste medlem:

Definition av respektive kategori: Årets mest kunniga medlem – den person du tycker sprider mest kunskap i forumet.

Årets mest hjälpsamma medlem – den person du tycker har hjälpt dig eller andra medlemmar att lösa problem.

Årets trevligaste medlem – den person du tycker alltid håller en god ton, försöker se båda sidor av ett mynt och ser till att trådar fortsätter att innehålla konstruktiva diskussioner.

Årets roligaste medlem – den person som har mest roliga upptåg, kommer med komiska infallsvinklar eller bara är där i allmänhet och lättar upp stämningen.

Kopiera in texten från boxen ovan och klista in i forumtråden, skriv namnet på den medlem du vill nominera i respektive kategori. Det är helt ok att nominera samma medlem i fler än en kategori men vi uppmuntrar att du tänker efter och nominerar olika personer. Känner du att du inte har någon nominering i en viss kategori kan du hoppa över den. För att slutligen lista ut vem som blir Årets medlem kommer vi att slå samman resultaten från dessa fyra kategorier.

Lista på mest aktiva medlemmarna 2021 Listan är i bokstavsordning _niko_

Aeig

Aka_The_Barf

Aktsu

Allexz

Alling

Almizz1

Alphahanne

AMD-FX

Anders9110

andreas_dock

Aphex

AplAy

aragon

Ase

Asyvan

Auris

AxxT

backfeed

Bael

Balconette

baner85

Baxtex

Beginner

Bengt-Arne

BergEr

Bernd_P1

b-fire

bimbim

blackcoffee

blue eyed devil

blunden

BM-Mods

bogg

bugulu

bärplockaren

Calma

Cenorida

Cerb

Chibariku

Choppe

Chris_Kadaver

Chrisj

Chromatic

coolerfreak

Crazy Ferret

crew seven

CubaCola

cyklonen

DaBone

Daemon

Daniel75

Dansken

darrenj

Darun79

DasIch

DavidGustafssonnn

DavidtheDoom

Det Otroliga Åbäket

DevilsDad

Dinkefing

Dinoman

dlq84

Dockland

Donhoz

Donnerstal

Dorkchicken

Dunder

Dunderil

e1m1

Edin1984

edson

ehsnils

ekhyddan

Elakekocken

Elektron

ELF

Elfsberg

Elgot

elixyr

emilakered

EntropyQ3

Erik_T

eriksson850

Ernesto

evil penguin

Felixark

Fenrisulvfan

Ferrat

filbunke

firstofmay

flashen

fragande

frong

Fulci

FX9

Gainsgoblin

galenmyra

Gambit_2K

Gender Bender

giplet

GLaDER

glemmy

Gorian

griid

grizzly666

GuessWho

Gurrrra

GuuFi

hACmAn

hakd

hakro807

Halldin

hasenfrasen

henkiii

HenrikM

Herr Kantarell

Hurtigbullen

hypermode

Ibymafayhas

Icetec

improwise

infigo

ingenjören

izzie

jeppe109

Jimmy

jnsson

joakim99

jocke92

Joelgbg

johanandersson

JohanFlodqvist

Jonas79

JonkenPonken

jOnÄTÄn

JoOngle

jorgen69

Json_81

Jumpcut

Kaleid

Kallissimo

Karate Taco

kelthar

Kent

KingCobra

Knotvillage

Korppi

Lagerlöf

Lagers

lambdan

landahl

Lars Celander

Laxpudding

LennyV

Levandebild

lillaankan_i_dammen

Loddgrimner

Lodisen

loefet

m4gnify

MacAllan

macmann1

makatech

marcusOCZ

Marie SWE

martinot

MatteN

Mattias10

Meantek

medbor

MeSaber

Mindfighter

Mithras

Mocka

Molotov

Mordekai

mpat

mrnez

mrqaffe

MrWhizeguy

Mumu55

muSashi

Networker

Nicklidstrom

nihilist71

Nioreh83

Nivity

NordhNet

norrby89

Novdid

Oliver91

Olle P

oqvist

OSkar000

Ostbullen

ottomanslap

Ozzed

pa1983

pacc

Pamudas

Patashnic

PeoplesMC

perost

Petterk

Phod

pine-orange

Pirum

PlogarN97

Prelatur

Printscreen

Puttefnasket

pv2b

Ratatosk

Ravix

Ravnit

Raynstorm

Rebe1

Red Onion

ResarXam

reverend benny

Roger W

Rolfenstein

ronz

rotkiv42

Rouge of Darkness

rstolpe

Ryssfemma

Saddl3r

Samwell

Sando

Scarabeo

SCORPIUS

Sebastian V

SectionX2

serafim

seraj5

sesese

Sh4d0wfi3nd

Shakermaker

shenaswift

Shimonu

Shiprat

Shudnawz

sINsen

Sions

sKRUVARN

SleeZy

snajk

Spelaspel

SprengdPanda

Stefflo

Stoffelundgren

str8forthakill

Sveklockarn

Svensktiger

sweisdapro

Sysop

Söderbäck

talonmas

Tarasus

TaunyTiger

tBiorrith

tcntad

Tea42BBS

Teddis

Teval

THB

the squonk

Thomas

TKD_1337

TMG

TobiasStockholm

Tobitheo

trickeh2k

Trigger

Trihxeem

Trunk

Twilighter

twit

tyvar1

Veni

vinylens

Vzano

walkiii

walkir

wargreymon

Wasp

wh2ne

Wiinis

Xinpei

xSean145

xxargs

Yatagarasu

Yoshman

zarkov

ztenlund

Givetvis kan det vara svårt att hålla alla namn i huvudet, därför har vi en fusklapp med det gångna årets mest aktiva medlemmarna som du kan kika på ovan. Självklart är det fritt fram att nominera någon som inte är med på listan, den är bara tänkt som ett hjälpmedel, inte ett urval av godkända kandidater.

Ovan kan ni se en härlig timelapse som visar hur det gick till när @AkP86 skapade underlaget till det som blir diplomet för årets medlem i år. Nomineringsprocessen pågår fram till och med söndagen den 13 mars.