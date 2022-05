På Youtube-kanalen My Life in Gaming håller Coury och "Try" låda när det kommer till det mesta som rör äldre spel, konsoler och framförallt tekniken runt dem.

I det senaste avsnittet tar de en titt på 2022 års TV-apparater från LG i form av en 55-tummaren C2. Medan det förstås är en väldigt väl mottagen TV rent allmänt, visar det sig snabbt lite mer komplicerat vad det gäller användning ihop med något mindre traditionellt material.

I stora drag rör det sig om input lag vid 4:3-upplösningar och en lägre ljusstyrka när TV:n visar SDR-material. Hela videon klockar in på nästan prick en timmes längd och grundligare arbete på ämnet lär man inte hitta någon annanstans.

Spelar den här typen av problem någon roll för dig, eller är det 100 procent 4K HDR som matas in i din TV?