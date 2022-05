De teknikkopplade, till exempel skulpturen Computer guy, kan definitivt härledas till all tid man spenderat framför en dator, där 10 000 timmar inte på långa vägar räcker för att definiera all tid man spenderat vid dessa maskiner. Tekniken har gått från att vara stora tunga gråa lådor till något som vi bär med oss i fickan varje dag. Det har följt med och utvecklats tillsammans med oss under alla år som gått.

De andra verken som är direkt teknikrelaterad är Tech stack boat och Tech stack tower som är en salig blandning av datorkomponenter och kan spegla all hårdvara som vi har haft, lärt oss hur de fungerar och slutligen ersatt med något annat under årens lopp. Ibland har det varit en härlig upplevelse, ibland har det varit frustrerande när det inte fungerar som det ska.