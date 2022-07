För att hålla sommarvärmen i schack är fläktar den perfekta lösningen, men i datorlådan råder samma hetta och kylningsbehov året runt. Lyckligtvis råder det ingen brist på fläktar för det ändamålet, och be quiet! är en av de skickligaste aktörerna på det området. Nu lanseras bolagets nya serier Silent Wings 4 och Silent Wings Pro 4, som satsar på tyst drift och diskret estetik.

För att fira detta river be quiet! av veckans fråga, som handlar om just fläktarna i din dator. Frågan är enkel: Hur många fläktar har du i ditt system? Glöm inte att räkna med fläktarna hos din processorkylare, nätdel och grafikkort! Välj ett alternativ nedan och dyk sedan in i forumtråden för att berätta om hur du konfigurerat fläktbiten av din dator.

