För den som inte är strandad med en dator med ett antikt användargränssnitt är muspekaren en mycket välbekant syn, förmodligen till den grad att den inte ägnas särskilt mycket uppmärksamhet. I en mysigt nördig video riktar Youtube-kanalen "Posy" strålkastarljuset mot detta välanvända verktyg, som under det gångna halvseklet sett många större och mindre förändringar.

Med grund i "The Mother of All Demos", via Xerox och varianter från Apple och Microsoft, är muspekarens resa en intressant sådan. "Posy" är dock inte övertygad om att evolutionen resulterat i den bästa muspekaren, varför han avrundar historielektionen med att skapa egna varianter.

Har du ändrat utseendet på muspekaren? Varför eller varför inte?