Den 16 september klockan 15:00 publicerade SweClockers vårt första test av ett grafikkort ur Geforce RTX 3000-serien. Debuten inleddes av inget mindre än Geforce RTX 3080, som tog stora kliv i prestanda och placerade sig som ny herre på täppan. Säljstart drog igång dagen därpå, den 17 september 2020, vilket innebär att RTX 3000-serien idag fyller hela två år.

► Nvidia Geforce RTX 3080 "Ampere" – ett ovanligt stort prestandakliv

Under de två åren har det hunnit hända en hel del. Inte långt efter säljstarten stod det klart att efterfrågan var många gånger större än tillgången. Kretsbrist och pandemi gjorde det praktiskt omöjligt att få tag på ett grafikkort. Även ett år efter lanseringen var det många som väntade på sina bokade exemplar. Under 2022 har tillgången slutligen lättat och priserna långsamt följt i samma spår, även om det bara är under de senaste månaderna de trillat ned under rekommenderade priser.

Nvidia har därtill utökat "Ampere"-familjen i samtliga prestandasegment, för totalt tio olika modeller på den stationära sidan, och fler kan det bli. Det dröjer inte länge innan Geforce RTX 4000 "Ada Lovelace" tar vid, men idag tänkte vi istället blicka tillbaka på de två år som passerat. Införskaffade du dig något grafikkort? Har du slagit rekord och väntar fortfarande på en bokning? Berätta om vad du tycker har varit mest minnesvärt under åren som gått!