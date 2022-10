Hård- och mjukvara utvecklas sida vid sida. För att driva runt spel i höga upplösningar och med beräkningstunga renderingstekniker krävs hårdvara som står pall för trycket. Även om det inte nödvändigtvis krävs det absolut bästa och värsta för att driva merparten av dagens titlar, särskilt inte för den som är villig att kompromissa med ögongodiset, är det att betrakta som faktum att priserna inte väntas leta sig nedåt under den närmaste framtiden.

Sida vid sida om ökade kostnader för hårdvara står strömmade tjänster, något allt fler riktar in sig på. Där är konceptet prenumeration istället för hårdvara – beräkningskraften flyttar istället in i serverhallar hos teknikjättarna. Google har visserligen satt punkt för Stadia, men både Microsoft och Nvidia satsar vidare på sina respektive tjänster. Därtill tillkommer enklare handhållna enheter anpassade för just strömmat innehåll, samtidigt som spelkonsolerna närmar sig resultat som tidigare bara varit möjligt att nå med en PC

Hur tror du att spelande utvecklas i framtiden? Kommer hårdvara fortsätta förpassas till serverhallar till förmån för strömmat? Tar VR eller handhållet över? Dela med dig av dina funderingar kring hur och var spelandet äger rum i framtiden!