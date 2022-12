Allt som allt har systemet fungerat utmärkt tillsammans. Ekosystem är ju ett bra ordval för det. Allt är i synk och enkelt att konfigurera och handha. Smidigt att kunna stänga av ljudet på mobilen under möten, besvara SMS via telefonen, trycka bort samtal. Byta låt på klockan, eller varför inte via lurarna om man har en jacka över handleden.