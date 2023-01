Att kamma hem en utmärkelse som årets bästa spel är en stor ära, där ett sådant kvitto från välrenommerade The Game Awards väger tungt. Tyngst väger dock självklart SweClockers samlade utlåtande kring vilken speltitel som är vassast. När rösterna om 2022 års bästa spel nu är räknade, står klart att From Softwares dystopistänkta Elden Ring intar förstaplatsen med god marginal.

Topp fem bland 2022 års spel – enligt SweClockers medlemmar

Placering Titel Röster Andel 1 Elden Ring 168 28,52% 2 God of War: Ragnarök 93 15,79% 3 Stray 59 10,02% 4 Horizon: Forbidden West 43 7,30% 5 Call of Duty: Modern Warfare II 33 5,60%

Med detta konstaterande ser SweClockers medlemmar ut att vara i gott sällskap. Samma spel kammade nämligen hem nämnda The Game Awards-utmärkelse, men även hos syskonsajten FZ haglar lovorden från både medlemmar och redaktion. I SweClockers omröstning kniper Elden Ring drygt 28,5 procent av de nära 600 rösterna – 12,7 procent före Playstation-exklusiva God of War: Ragnarök. 10 procent av rösterna är nog för bronspeng, vilken tilldelas ett spel med klös i form av det kattfyllda äventyrsspelet Stray.

Topp-5-listan innehåller ännu ett spel som i dagsläget endast kan finns tillgängligt via Playstation, nämligen Horizon: Forbidden West med 7,3 procent av rösterna. Klivet ned till femteplatsen är procentuellt sett relativt stort, eftersom Call of Duty: Modern Warfare II kvalar in som 2022 års bästa spel för 5,6 procent av de röstande. En handfull röster längre ned på listan syns Vampire Survivors, Total War: Warhammer 3 samt Dying Light 2.

Äldre fortfarande bäst – i år igen

Mitt favoritspel... Röster Andel släpptes i 2022 125 22,20% släpptes tidigare 397 70,52% är fortfarande i Early Access eller en remake/remaster 41 7,28%

Under fjolåret släpptes många bra spel och i kommentarstråden skriver sig många medlemmar varma om hur Elden Ring, God of War: Ragnarök eller Stray lockat till många timmars underhållning. Precis som när SweClockers utsåg det bästa spelet 2021, anser dock de flesta att favoritspelet inte hör till de senaste. Drygt 70 procent av de 563 röstande medlemmarna har ett favoritspel från 2021 eller tidigare, medan 125 personer hittade en ny favorit bland spelen från 2022.

Klicka här för att se hela listan Placering Titel Röster Andel 1 Elden Ring 168 28,52% 2 God of War: Ragnarök 93 15,79% 3 Stray 59 10,02% 4 Horizon: Forbidden West 43 7,30% 5 Call of Duty: Modern Warfare II 33 5,60% 6 Vampire Survivors 29 4,92% 7 Total War: Warhammer 3 25 4,24% 8 Dying Light 2 23 3,90% 9 A Plague Tale: Requiem 19 3,23% 10 Raft 19 3,23% 11 LEGO Skywalker Saga 11 1,87% 12 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 9 1,53% 13 Tunic 9 1,53% 14 PokémonLegends: Arceus 8 1,36% 15 Teardown 7 1,19% 16 Xenoblade Chronicles 3 7 1,19% 17 Pokémon Scarlet and Violet 5 0,85% 18 Sniper Elite 5 4 0,68% 19 Syberia: The World Before 4 0,68% 20 Star Ocean: The Divine Force 3 0,51% 21 Cult of the Lamb 2 0,34% 22 AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative 1 0,17% 23 Bayonetta 3 1 0,17% 24 Ghost Song 1 0,17% 25 Ghostwire: Tokyo 1 0,17% 26 Pyramid Quest 1 0,17% 27 Sifu 1 0,17% 28 Slime Rancher 2 1 0,17% 29 The Quarry 1 0,17% 30 Tinykin 1 0,17% 31 Dual Universe 0 0,00% 32 Project Downfall 0 0,00% 33 Red Matter 2 0 0,00% 34 Scorn 0 0,00% 35 Symphony of War: The Nephilim Saga 0 0,00% Totalt 589

