Sonys Playstation VR2 (PSVR2) är ingen nyhet i sig. Det nya VR-headsetet avtäcktes redan under CES 2022 och har sedan dess fått både pris och lanseringsdatum, där det är strax norr om 7 000 kronor och den 22 februari som gäller. Med det sagt har enheten därmed fortfarande inte letat sig ut och när Sony tog med sig headsetet till CES 2023 fyllde spelsugna besökare de bokningsbara tiderna på mindre än 30 sekunder.

Dessvärre lyckades undertecknad egentligen inte säkra någon tid trots uppgång i ottan och snabbast möjliga hamrande på tangentbordet. Men ibland slår turen till och när det var dags att glida förbi Sony på mässgolvet lyckades vi trots avsaknad bokning klämma oss in på en tid där den som bokat inte dykt upp. Det blev därmed inte riktigt en hel demo på 30 minuter, men de dryga 10 minuterna som det fanns tid för var inte mindre imponerande för det.

Med PSVR 2 har Sony gjort flera omfattande uppdateringar både vad gäller spårning och bildkvalitet. Vardera öga har en OLED-panel på 2 000 × 2 040 pixlar per öga, med uppdateringsfrekvens på 90 eller 120 Hz och ett synfält (FOV) på upp till 110°. Vad gäller spårning är externa sensorer ett minne blott – allt är inbyggt i enheten och det är så kallad inside-out-spårning som gäller, kombinerat med ögonspårning signerat svenska bolaget Tobii. Helt trådlöst är det dock inte, eftersom headsetet fortfarande måste anslutas till Playstation 5.

Att det inte är helt trådlöst är inget som hinner bekymra mig vid den korta demon, vilken inleds med att kalibrera ögonspårningen. Lite knepigare är just sagda ögonspårningen, som visar sig vara nästan lite väl responsiv. Det räcker med att titta på ett menyval i några få sekunder för att ta sig vidare, något som leder till att den stackars Sony-anställde tålmodigt får be mig backa tillbaka både en och två gånger.

Väl inne i spelet är det svårt att inte känna sig som vad som närmast går att beskriva som starstruck, en känsla som kanske allra mest egentligen hör samman med min egen stora kärlek till Horizon-spelen. Med över 400 speltimmar i båda tidigare titlar är det helt enkelt fruktansvärt häftigt att kliva in i VR-versionen och plötsligt stå mitt bland de stora robotvarelser som annars bara existerat över axeln på huvudkaraktären Aloy.

I Horizon: Call of the Mountain är det ny huvudperson och det första demon bjuder på är en tur i kanot som glider fram i tät djungel. Det ger smakprov på flera av PSVR2:s nya funktioner, däribland haptiken som byggts in både i headsetet och handkontrollerna. När de enorma varelserna rör sig över och runt synkas dess fotsteg eller vingslag med vibrationerna, som rör sig från vänster kontroll över till headsetet och slutligen till höger kontroll, eller vice versa.

Tillsammans med andra små detaljer, som att det går att putta nedhängande växtlighet ur vägen eller hur händernas hudtextur förändras när de doppas i vattnet, ökar inlevelsen ordentligt och får det hela att kännas betydligt mer äkta. Därtill känns OLED-panelerna som ett bra val, med god färgåtergivning och kontraster i den färgglada djungeln.

Helt perfekt är det inte – men det bör tilläggas att jag hade både glasögon under och ett inte helt perfekt justerat headset till följd av att det var kort om tid. Trots det var det förhållandevis bekvämt på, med en passform som känns mycket likt föregångaren PSVR. Eftersom hårdvaran sitter i konsolen är det betydligt lättare än exempelvis populära Meta Quest 2 och betydligt mindre framtungt.

Handkontrollerna känns bra att hålla i, men eftersom spelsessionen blev mycket kort och jag aldrig hann prova på varken bågskytte eller att navigera mer än att se mig runt är det svårt att säga mycket mer än så. Detsamma gäller hur headsetet beter sig när det blir lite mer action. Precis när en strid var på väg att bryta ut var det tyvärr dags att avbryta, eftersom den som bokat tid slutligen dök upp.

Med det sagt var de korta minuterna riktigt häftiga minuter och en upplevelse att kalla duga. Huruvida det går att rättfärdiga ett köp utan att redan äga en Playstation 5 är en knepigare fråga, särskilt för den som redan sitter på ett VR-headset av annan typ. Mycket hänger därtill på vilket utbud plattformen får, särskilt eftersom de tidigare PSVR-spelen i nuläget inte är kompatibla med PSVR2, men det finns potential. Huruvida upplevelsen är fortsatt lika bra i andra titlar är därmed något vi inväntar med stor spänning.