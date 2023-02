Mediamarkt lämnar Sverige i sommar, men bolagets 29 fysiska butiker står kvar. De ska drivas i annan regi och under ett annat namn – nämligen Power. Bolaget har funnits i Norden i flera år, men i Sverige har de endast synts på nätet via företagets webbshop. På så vis är Power en förhållandevis liten aktör i Sverige, men inom ett halvår tas ett stort kliv till att bli en av de större elektronikbutikerna och konkurrera med segmentets nuvarande jättar.

Norskt ägarskap med svenska rötter

Power fanns en gång i tiden i Sverige, men under ett annat namn. Nämligen Expert, men i lite varierad form. År 1967 grundades ett europeisk marknadsföringssamarbete i Schweiz under namnet Intercop, under ledning av svensken Gunnar Nygren. Satsningen bytte sedan år 1971 namn till Expert och växte sedan dess till att bli en av de största hemelektronikkedjorna i världen.

Trots expansion i flera länder runt om i världen blev det ingen succé i Sverige. År 2012 justerades ägarstrukturen i nordiska delen av Expert-koncernen och samtidigt beslutades det att försätta den svenska verksamheten i konkurs. Detta eftersom den helt enkel inte var lika lönsam som sina nordiska syskon och fokus lades i stället på verksamheterna i Norge, Danmark och Finland.

Trots det behöll de siktet på köpstarka Sverige och år 2017 cirkulerade rykten om att bolaget ville köpa upp Mediamarkt för att etablera sig på den svenska marknaden igen. De ryktena sköts dock ned av Ronny Blomseth, VD på norska Power.

Jag vet inte var svensk media fått den här historien ifrån. Vi har inte köpt något, och det som står i svenska medier är felaktigt. Vi kommer att lansera Power.se under våren. Det är vår strategi i grannlandet. – Ronny Blomseth, VD Power i Norge.

Den ryktade satstningen var inte något uppköp och den svenska satsningen inleddes istälet med lanseringen av Power.se i april 2017. Ett brett utbud av elektronik erbjöds, inklusive datorhårdvara, som fraktades till svenska kunder från lager utspridda i Norden.

Vid sidan av lanseringen av Power.se i Sverige togs beslut att byta namn på verksamheten i hela Norden, från Expert till Power. Trots år av etablering under varumärket Expert behövdes det en nytändning. I en intervju med norska Elektronikkbransjen berättar Ronny Blomseth att Expert är ett starkt varumärke, men inte kundernas förstahandsval när det ska köpas produkter.

Återvinn och vinn

Medan den digitala satsningen rullat i Sverige sker satsning även på annan front, mer specifikt vad gäller återanvändning av teknik. Företaget är den första stora återförsäljaren i Norge att satsa på återvinning i större skala. Bland annat finns pantsystem där kunder kan lämna in prylar och vitvaror för poäng, som de i sin tur kan använda för att handla i butiken. Vid sidan av detta finns ett omfattande samarbete för reparation av mobiltelefoner, tillsammans med Apple- och Samsung-auktoriserade reparatörer.

Återvinningsaspekten blir även påtaglig i dagsläget. Powers övertagande av Mediamarkts lokaler handlar inte bara om de 29 butiker runt om i Sverige som får nya skyltar. Det handlar även om e-handelslager, kontrakt, anställda och förpliktelser mot slutkund som garantiärenden och support.

Ny kraft i Sverige

Hur framtiden ser ut för Power återstår att se. Trots flera års etablering i Norden och digital satsning i Sverige kan det bli uppförsbacke. I Sverige är Elgiganten den stora konkurrenten när det kommer till vitvaror, TV och annan elektronik medan Inet, Komplett, Dustin och Webbhallen håller hårt i försäljningen av datorhårdvara. Power ser trots det inte ut att backa från utmaningen.

Vi älskar att utmana våra konkurrenter och även oss själva till att bli bättre. Alla nordiska marknader har sina skillnader men i grunden är kunderna också relativt lika. E-handelsmognad i Sverige är hög, krav på snabba leveranser och en riktigt bra upplevelse i omnikanal är viktigt. Power har vuxit upp och utvecklats under hård konkurrens i övriga nordiska länder och den erfarenheten bär vi med oss in i Sverige. När vi får en massa nya fina varuhus och duktiga kollegor som slår sig samman med oss är vi säkra på att vi kan fortsätta succén även här. –Robert van Toor, VD Power Sverige

Power berättar även att det är för tidigt att säga vilka segment fokus ska läggas på, men primärt handlar Sverige-satsningen på att erbjuda liknande upplevelser som i våra grannländer. Att ha ett stort varuhus för all elektronik som kan behövas i hemmet, inklusive hårdvarukomponenter för datorbyggare, kan vara fördelaktigt för kunder. Speciellt i kombination med en webbutik med snabb leverans oavsett var i Sverige man befinner sig. Frågan i slutändan blir hur svenskarna, som generellt kan vara trogna specifika varumärken, tar emot den nya spelaren på marknaden.

