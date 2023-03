Det bubblar på alla möjliga fronter i teknikvärlden, där lanseringsdatum och systemkrav för kommande titlar avlöses av rykten och mer officiella uppgifter kring produkter runt hörnet. Något enklare grafikkort och AMD:s åttakärniga Ryzen 7 7800X3D är två exempel, medan Starfield och The Last of Us syns i den förra. Hur bra koll har du på årets tionde teknikvecka?

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.