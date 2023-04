Med oändliga kombinationer av mjukvara och hårdvara är det mycket som kan krångla med en dator, men forumets kunniga SweClockers-medlemmar och Kompletts kundservice finns alltid redo att hjälpa till. Eftersom klurigheterna kan sträcka sig från köpråd till att lotsa genom en felsökning, sätter veckans frågesport alla möjliga kunskaper om hårdvara och mjukvara på prov.

Komplett har plockat fram det tunga artilleriet när det gäller motståndare, nämligen Andreas från kundservice. Nördiga intressen och många timmar av problemlösning varje dag är uppenbarligen något som underlättar för att knäcka de kluriga frågorna, och Andreas prickar in hela 11 av 12 rätt. Når SweClockers samma klass? Om så blir fallet lovar @Komplett att en trevlig överraskning väntar.

Vi utmanar Andreas på kundservice!

Andreas har jobbat på Kompletts kundservice sedan 2021 och är riktigt nördig både på och utanför jobbet. Den första datorn var en Compac Presario CM0900 med Intel Pentium III-processor i rappa 550 MHz parad med hela 128 MB primärminne.

När favoritspelen World of Warcraft, Sons of the Forest, CS:GO, och till sommaren CS 2 ska drivas krävs dock modernare doningar, alltså helt i linje med de kunder han dagligen hjälper med allehanda problem.

Vilka frågor från kunder är svårast att svara på?

Trots att man är gammal nörd och gamer, som har byggt upp ordentligt med kunskap över åren så stöter jag fortfarande på en del svårknäckta nötter. Men numer är det oftast störst utmaning när kunden själv inte är riktigt säker på vad hen har i datorn eller när felen uppstår för att någon har varit lite väl kreativ med inställningar i BIOS eller mjukvara. En annan fråga som är svår att svara på, är främst FPS-frågor. Vi får oftast frågor om "vilken dator levererar mest FPS i XX spel". Det är så många parametrar som kan påverka spelprestandan.

Vilka frågor är roligast att svara på?