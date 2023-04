Från klassiska spelmelodier som The Last Ninja, Super Mario Bros och Zelda till moderna atmosfäriska toner och storslagna orkestrar i Skyrim, The Witcher 3 och Battlefield. Spelvärlden är fylld av mästerliga musikaliska verk som hänger kvar i våra minnen långt efter att vi stängt av datorn eller spelkonsolen.

Det råder med andra ord ingen brist på spelmusik som har nått kultstatus och som förtjänar att hyllas. I veckans helgsnack efterlyser vi just dina favoriter inom spelmusik. Berätta om spelet, dess soundtrack och varför du tycker att musiken är fantastiskt – och spana in tipsen från medlemmarna i forumet. Vi vill höra allt! ♫