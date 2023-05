Att välja rätt komponenter är idag det svåraste med att bygga en dator, men med uppbackning av ett hjälpsamt forum behöver inte heller det vara en särskilt svår utmaning. Monteringsprocessen är i allt väsentligt vuxenlego och inte särskilt knepig – eller rättare sagt – den behöver egentligen inte vara svår. Med rymliga datorlådor, välbeprövade hårdvarukombinationer och en schysst plats att bygga datorn på, kommer ett nytt system snart på plats.

Det är ju egentligen väldigt dumt att göra det svårare än vad det behöver vara, tänkte jag för några veckor sedan, när jag med läkande lårbenshals halvlåg på golvet. Då var det dags för att med kylflänssargade fingrar montera det aningen för stora Geforce RTX 3080-kortet för tredje gången. I skenet från månen utanför fönstret – sådana här byggen sker alltid nattetid – insåg jag att det kanske är de självorsakade klurigheterna datorbyggandet det som gör dem lite extra spännande. Varför fortsätter jag annars på samma vis, datorbygge efter datorbygge?

Trång plånbok ett naturligt hinder för smidiga byggen

Vi bläddrar tillbaka kalendern 10 år, till mars 2013 då det var dags att bygga den första egna datorn. Med år av samlade veckopengar och lite för dålig koll på vad som var värt att köpa, omsattes budgeten på drygt 5 000 kronor till ett AMD Radeon HD 7770 med 1 GB grafikminne, den fyrkärniga Bulldozer-processorn FX-4100, parat med 8 GB DDR3 minne och det billigaste chassi och Micro ATX-moderkortet som fanns att tillgå.

Att hitta den mest plånboksvänliga hårdvaran som mäktade med Minecraft och Team Fortress 2 var målsättningen, och det som satte käppar i hjulen för ett smidigt datorbyggande. Det 300 kronor dyra Aeorcool-chassit andades inte kvalitet och var hemvist åt mina komponenter och ormbo till kablage fram till 2015, när jag lade om kursen för att förlänga livslängden på den dödsdömda plattformen. Lösningen blev då "åttakärniga" FX-8320, 8 extra gigabyte minne, och något år senare både nytt moderkort, chassi och det tveksamma köpet Geforce GTX 1060 – med 3 GB minne.

Till mitt försvar hade jag inte fullt börjat nörda ned mig i hårdvara, men det ändrades under 2016 när jag hamnade bakom tangentbordet på SweClockers. Att dagligen skriva om hårdvara och djupdyka i kunskapen som flödar i forumet har minst sagt positivt inflytande på hårdvarukunskaperna. Därmed var det snart dags att förfina det egna systemet, samtidigt som vänner och familj fick möjligheten till skräddarsydd dator med support för all överskådlig framtid.

Av någon anledning är processen att komponera datorer åt andra väsensskild från den bakom de egna datorerna. Istället för att leta upp de komponenter som "bör fungera" eller som är lite extra roliga, blir det idel beprövade delar, luftkylare och lättarbetade chassin. Det kanske är just det underförstådda kravet på livstids service som undermedvetet styr detta, men så snart det är jag själv som ska ha datorn är sådant tänkande som bortblåst.

Välfyllda Mini ITX-lådor en lockande utmaning

Sedan ATX-byggandet år 2016 har det bara blivit värre, eftersom jag under 2021 fick upp ögonen för Mini ITX. Jag är långt ifrån datormoddare, utan nöjer mig med att göra byggandet så besvärligt som möjligt utan större ingrepp. Jag tänkte någonstans att jag tog förnuftet till fånga när jag under förra året bytte trångbodda NZXT H1 mot Cooler Master NR200P, men jag fick samtidigt de dåliga idéerna att mosa in en 240 mm-radiator och köra Geforce RTX 3080-grafikkortet stående. Därtill behövde jag hitta något roligt att ha i H1-systemet, och planerna på en rockad av datordelar växte fram.

För varje dag som går bleknar minnena av vad som var bökigt

Då är vi tillbaka vid strapatserna som beskrevs i början av krönikan; famlande händer i det halvtrånga chassit, med målet att återigen montera grafikkortet i den PCI Express-förlängare som följer med NR200P. Med bryggans PCI Express 3.0-stöd och moderkortets PCI Express 4.0-inställning, behövde datorbyggandet alltså avrundas med mellanlandning i BIOS medelst nytt grafikkort för att visa bild.

De besvärliga hinder jag tvingat in i mina små Mini ITX-system ligger nu färskt i minnet och jag är därför livrädd för att råka nollställa mina BIOS-inställningar. För varje dag som går bleknar dock minnena av vad som var bökigt, samtidigt som jag börjar snegla på datorerna och inse att det finns delar som kan göras bättre. Därtill avlöser roliga roliga komponenter till extrapris varandra, medan skruvmejseln så sakteligen täcks av lite damm. Är det kanske dags att bygga om, snart igen?

Nej, jag får vara nöjd med resultatet ett tag till – men också glädja mig åt att jag inte har knivigaste arbetet att stöka om, ställt mot forumets alla duktiga datorbyggare och moddare. Om jag framöver börjar snegla mot vattenkylning eller att krympa bygget till något obskyrt miniatyrformat, hoppas jag dock att någon är snabb att med saxen dela mitt betalkort i två!

Brukar du bygga så enkelt som möjligt, eller brukar du också få feeling och krångla till byggandet?