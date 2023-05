Denna artikel presenteras i sponsrat samarbete med Inet

Mitt i centrala Göteborg, ett stenkast från Göta älv, ligger spelutvecklaren Thunderful Games. I katalogen har de titlar som Lost In Random, LEGO Bricktales, Jurassic World: Aftermath VR, Wavetale och Planet of Lana, men mest kända är de för SteamWorld-franschisen som sålt i flera miljoner exemplar.

– Här på huvudkontoret i Göteborg sitter ett stort gäng spelutvecklare och totalt är vi cirka 150 anställda i Sverige. Men vi finns i flera Europeiska länder och räknar vi in alla som jobbar i koncernen handlar det om ungefär 500 personer, säger IT-chefen Kenneth Qvarfordt.

Trots hundratals anställda och en tekniktung verksamhet är det bara Kenneth och en kollega till som ser till att alla medarbetare i Sverige är nöjda med IT-miljön och har välfungerande maskiner.

– Om vi hade valt en annan leverantör så hade vi behövt vara en person till, speciellt i arbetstoppar. Men man behöver inte alltid växa internt. Det är något vi har lärt oss i vårt samarbete med Inet. De har nästan blivit som en del av vår interna IT, säger Kenneth.

Inbjudna till en egen chattkanal

Traditionellt, berättar Kenneth, så behöver du ha all kunskap själv om den IT-utrustning du ska köpa in till företaget och hålla dig uppdaterad, även på detaljnivå. Det här kräver naturligtvis tid och resurser. Nu kan den tiden istället fokuseras på mer seniora sysslor, som att utveckla it-miljön.

– Vi har jobbat på det här gamla sättet med tidigare leverantörer. Så fungerar det inte med Inet. Istället har vi bjudit in dem, via Slack Connect, till en egen chattkanal. Varje gång utrustning ska köpas in kan vi enkelt droppa en fråga till Oskar, Daniel eller någon av de andra på Inets företagsavdelning. Det fungerar väldigt smidigt, vi kan diskutera och ställa frågor och självklart görs inga beställningar förrän de bollat med mig och jag kollat kostnaden. I slutändan kommer rätt produkt till rätt pris och till rätt person.

Hos Thunderful är det här behovet stort eftersom det inte finns några standardmaskiner som alltid beställs in. Bolaget är fullt av seniora utvecklare som inte är intresserade av en homogen miljö.

I slutändan kommer rätt produkt till rätt pris och till rätt person.

– Vi behöver ha samma utrustning som våra kunder har hemma. Det är inga perfekta datorer med ECC-minnen som är certifierade upp till tänderna. Det är vanliga maskiner som man köper ute i handeln. Det här gör såklart att vår miljö blir extra komplex, vi måste ha så många olika typer av konfigurationer som möjligt i vår datorpark och det blir specialbeställningar. Men det är just det här som Inet gör så bra. Jag kan skriva en mening på Slack så börjar maskinen byggas, med alla önskemål, och några dagar senare är den levererad.

4070 och 3060 Ti i utvecklarmaskinerna

När det gäller grafikkort är det just nu oftast Geforce RTX 4070 eller 3060 Ti som hamnar i utvecklarmaskinerna. Kenneth menar att de vill köpa in datorer som inte bara är fräscha i ett år, snarare tre.

– Samtidigt har vi inget större behov av top-of-the-line, det är väldigt få av de som spelar våra spel som sitter på det i sina maskiner. Vi skulle inte stoppa in ett 4090 i en vanlig utvecklarmaskin till exempel. Vi kanske köper in några sådana kort per år, men då är det för att köra icke-optimerade spel och visa upp demos som måste flyta.

Vi skulle inte stoppa in ett 4090 i en vanlig utvecklarmaskin till exempel.

Hos en spelutvecklare som Thunderful är det inte bara datorer och specifika grafikkort som efterfrågas. Utvecklarna kan komma in med frågor om all möjlig hårdvara, från möss och tangentbord till VR-headsets.

– Ibland handlar det om utrustning som inte Inet har i sitt sortiment, men då kan Oskar mer om produkten än mig och kan lägga en beställning. Det kan också handla om uppdateringar, som om det hänt något inom moderkort eller om det är någon kampanj som rullar. Om jag gjort allt det här själv hade jag inte haft tid att göra så mycket annat än inköp och då hade vi behövt ta in ytterligare en person, i synnerhet under de mest intensiva perioderna. Istället har vi nu Inet som löser det är på ett övertygande sätt med väldigt hög klass på både service och support.

En dedikerad kontaktperson

Några kilometer söder om Göteborgs stadskärna, i Sisjön, ligger Inets huvudkontor och här jobbar Daniel Carlsson som är ansvarig för företagsförsäljningen. Han berättar att Inet haft företagskunder ända sedan bolaget startade på Ringön för 23 år sedan.

– Vi har alltid haft företag som handlat av oss men sedan ungefär tre år tillbaka så har vi en uttalad satsning med samma kundupplevelse som man får som privatkund hos Inet, inklusive Pingvinstången. Du ska få rätt produkt till rätt pris och bra support före-, under och efter ditt köp, säger Daniel Carlsson.

Det som främst sticker ut hos Inet, i jämförelse med andra stora leverantörer, är att varje företagskund har en dedikerad kontaktperson.

– Som privatperson är det ofta ok att komma till firstline-support. Men som företag är det en stor fördel att ha en kontaktperson som du känner och som kan din miljö och dina förutsättningar. Det kan bli tjatigt att förklara vilken infrastruktur du har gång-på-gång annars.

Daniel Carlsson menar att det ger kunderna trygghet. Det är en och samma person som fixar allting, från offert och order till specialbeställningar och returer.

– Det är som att ha en husläkare istället för staffettläkare på vårdcentralen. Vi har en annan filosofi kan man säga, och det spelar ingen roll om det är ett stort företag eller en egenföretagare. Du får i grunden samma service med en dedikerad kontaktperson. Jag tror att det är ett avgörande skäl till att så många företag gillar att handla från oss.

Det är som att ha en husläkare istället för staffettläkare på vårdcentralen.

Det finns egentligen bara en sak som skiljer och det stavas Slack Connect. Större kunder, som omsätter över en kvarts miljon per år, har möjlighet att få ytterligare en fördel som Inet-kund.

– Det här är en extratjänst som vi erbjuder våra kunder. Det handlar ofta om spel- och utvecklingsbolag eller företag inom exempelvis medicinteknik. De är IT-tunga i sin organisation och använder i regel inte mail längre. Då har vi en lösning som gör att de kan kommunicera med oss som de gör i övrigt, som via Slack, säger Daniel Carlsson.

”Självklart händer det att någonting blir fel ibland”

Kenneth Qvarfordt på spelutvecklingsföretaget Thunderful Games är alltså en företagskund som är en utmärkt match med Inet. Han sticker inte under stol med att han är väldigt nöjd med dem som leverantör, samtidigt lyfter han fram att det finns tillfällen när saker har kört ihop sig.

– Självklart händer det att någonting blir fel ibland. Det är hur man hanterar det som är helt avgörande. När det varit frågor reds de ut snabbt och vi får ett vettigt svar eller ”my bad", vi löser det från Inets sida. Vi har inte behövt övertyga och krångla med saker som jag upplevt med tidigare leverantörer.

Finns det inte någonting att förbättra då? På Kenneths önskelista står ett lite bredare sortiment hos Inet, med fler företagsinriktade produkter. Som exempel lyfter han fram nätverksprodukter och utrustning för konferens och möten. Sådana saker som privatpersoner sällan är intresserade av. Sen vill han gärna ha fler sätt att sortera ordrar på, även om han idag får snabb hjälp av Oskar eller Daniel att hitta rätt order om det skulle behövas.

– Med det här på plats skulle det vara så nära ett idealläge man kan komma. Inet agerar på ett sånt sätt som jag önskar att alla leverantörer i alla sammanhang skulle göra. Men jag hoppas de inte blir för populära, jag måste kunna nå dem i framtiden också, avslutar Kenneth Qvarfordt med ett skratt.